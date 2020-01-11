Промоутер назвал имя соперника Усика в бою за титул WBO в супертяжелом весе

11 января, 2020, 17:55

Промоутер Александра Усика Александр Красюк заявил, что соперником украинского боксера в поединке за вакантный титул WBO в супертяжелом весе станет новозеландец Джозеф Паркер

Об этом сообщает Sky Sport.

По словам Красюка, это произойдет, если чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации) Джошуа откажется от титула WBO.

"Если титул WBO освободится, то Усик с радостью за него подерется. Его соперником тогда станет Джозеф Паркер, а не Дерек Чисора. То, что бой Усика с Джошуа состоится, это факт. Вопрос лишь в том, когда это произойдет. Это зависит от решения Джошуа", - сказал Красюк.