Промоутер назвал имя соперника Усика в бою за титул WBO в супертяжелом весе
11 января, 2020, 17:55
Промоутер Александра Усика Александр Красюк заявил, что соперником украинского боксера в поединке за вакантный титул WBO в супертяжелом весе станет новозеландец Джозеф Паркер
Об этом сообщает Sky Sport.
По словам Красюка, это произойдет, если чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации) Джошуа откажется от титула WBO.
"Если титул WBO освободится, то Усик с радостью за него подерется. Его соперником тогда станет Джозеф Паркер, а не Дерек Чисора. То, что бой Усика с Джошуа состоится, это факт. Вопрос лишь в том, когда это произойдет. Это зависит от решения Джошуа", - сказал Красюк.
- 8 января стало известно, что Джошуа решил отказаться от титула чемпиона мира WBO, за который в следующем бою поспорит официальный претендент на пояс Александр Усик.
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