Убийственный вирус из Китая и посылки с AliЕxpress: ВОЗ не вводит ограничений на перемещение товаров
Об этом заявил глава представительства ВОЗ в Украине д-р Ярно Хабихт во время брифинга по ситуации распространения коронавирусной инфекции (nCoV), передает УНИАН.
"Мы можем ожидать, что количество случаев будет расти в ближайшее время. И для того, чтобы лучше быть подготовленными к чрезвычайной ситуации в каждой стране работают международные медико-санитарные правила, по которым страна обязана отчитаться в ВОЗ о каждом случае, независимо от того, является ли он подтвержденным", - заявил он.
Он добавил, что сейчас ВОЗ не рекомендует никаких запретов для перемещения граждан и товаров между границами и для международной торговли.
Главные рекомендации для граждан: хорошо мойте руки, консультируйтесь с врачами, если вы плохо себя чувствуете.
В случае, если у вас были контакты с больными людьми, рекомендуется связаться с врачом, не употреблять необработанные термически продукты.
- Власти Китая решили приостановить все авиарейсы с двенадцатимиллионным городом Ухань и железнодорожное сообщение в связи с распространением опасного штамма коронавируса.
- В Китае ограничили въезд и выезд из города Хуанган, что в провинции Хубэй, в связи с распространением нового коронавируса пневмонии.
- Китай закрыл третий город из-за коронавируса.
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