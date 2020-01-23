Убийственный вирус из Китая и посылки с AliЕxpress: ВОЗ не вводит ограничений на перемещение товаров

Об этом заявил глава представительства ВОЗ в Украине д-р Ярно Хабихт во время брифинга по ситуации распространения коронавирусной инфекции (nCoV), передает УНИАН.

"Мы можем ожидать, что количество случаев будет расти в ближайшее время. И для того, чтобы лучше быть подготовленными к чрезвычайной ситуации в каждой стране работают международные медико-санитарные правила, по которым страна обязана отчитаться в ВОЗ о каждом случае, независимо от того, является ли он подтвержденным", - заявил он.

Он добавил, что сейчас ВОЗ не рекомендует никаких запретов для перемещения граждан и товаров между границами и для международной торговли.

Главные рекомендации для граждан: хорошо мойте руки, консультируйтесь с врачами, если вы плохо себя чувствуете.

В случае, если у вас были контакты с больными людьми, рекомендуется связаться с врачом, не употреблять необработанные термически продукты.