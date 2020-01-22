Рябошапка открыл производство против Кивы за драку в ресторане

22 января, 2020, 21:44

Об этом сообщает Офис генерального прокурора в Telegram.

В среду, 22 января 2019 года, Генеральный прокурор Руслан Рябошапка возбудил производство по факту нанесения телесных повреждений гражданину народным депутатом Украины по заявлению потерпевшего.

Согласно заявлению, народный депутат Украины, находясь в одном из ресторанов Киева 22 января 2020, ударил потерпевшего головой в лицо.

Соответствующие сведения внесены в единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч.1 ст.122 Уголовного кодекса Украины (умышленное средней тяжести телесное повреждение).

Напомним, в соответствии с законодательством открыть производство в отношении народного депутата Украины может только Генеральный прокурор.