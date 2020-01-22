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Espreso.tvОбществоКива подрался в ресторане с ветераном АТО

Кива подрался в ресторане с ветераном АТО


фото: focus.ua
В ресторане "Моссо", в Киеве, произошла драка между нардепом ОПЗЖ Ильей Кивой и неизвестным мужчиной

Об этом сообщает Киев Оперативный и пресс-служба полиции Киева

Инцидент в ресторане "Моссо" произошел 22 января около 12:00 дня.

На записи видно, как депутат подходит к другому мужчине и внезапно бьет его головой в лицо. В свою очередь, мужчина наносит ему удар в лицо.

Согласно сообщениям СМИ, второй участник драки якобы является бойцом АТО.

В полиции сообщили, что к ним обратился народный депутат с заявлением о получении телесных повреждений.

По предварительной информации, как указывает полиция, в ресторане между Кивой и его знакомым произошел словесный конфликт, в результате которого возникла кратковременная драка. Нардеп получил медицинскую помощь без госпитализации.

Другой участник инцидента с места происшествия уехал автомобилем. Полиция устанавливает его местонахождение.

Заявление Киви правоохранители зарегистрировали в журнале Единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. Там после проведения проверки предоставят событию правовую оценку.

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