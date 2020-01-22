Кива подрался в ресторане с ветераном АТО
Об этом сообщает Киев Оперативный и пресс-служба полиции Киева
Инцидент в ресторане "Моссо" произошел 22 января около 12:00 дня.
На записи видно, как депутат подходит к другому мужчине и внезапно бьет его головой в лицо. В свою очередь, мужчина наносит ему удар в лицо.
Согласно сообщениям СМИ, второй участник драки якобы является бойцом АТО.
В полиции сообщили, что к ним обратился народный депутат с заявлением о получении телесных повреждений.
По предварительной информации, как указывает полиция, в ресторане между Кивой и его знакомым произошел словесный конфликт, в результате которого возникла кратковременная драка. Нардеп получил медицинскую помощь без госпитализации.
Другой участник инцидента с места происшествия уехал автомобилем. Полиция устанавливает его местонахождение.
Заявление Киви правоохранители зарегистрировали в журнале Единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. Там после проведения проверки предоставят событию правовую оценку.
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