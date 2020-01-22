Человек вел себя неадекватно и выкрикивал нецензурщину, - Кива о драке в ресторане
22 января, 2020, 16:16
Депутат от ОПЗЖ Илья Кива прокомментировал драку в ресторане Mocco
Об этом он написал в Facebook.
"Человек, который напал на меня в ресторане "Мокко", вел себя неадекватно и выкрикивал нецензурные слова. Я встал и подошел к нему, наклонился с целью попросить вести себя прилично и он сделал удар. Этому поведению и поступку ранее предшествовали угрозы в сети, как в личной переписке, так и публично", - написал Кива.
По результатам инцидента была вызвана полиция и составлен протокол, сняты побои.
Он раскрыл личность человека, с которым дрался - это Михаил Майман. Ранее СМИ сообщали, что он ветеран АТО.
- В ресторане "Моссо", в Киеве, произошла драка между нардепом ОПЗЖ Ильей Кивой и неизвестным мужчиной.
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