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Espreso.tvОбществоЧеловек вел себя неадекватно и выкрикивал нецензурщину, - Кива о драке в ресторане

Человек вел себя неадекватно и выкрикивал нецензурщину, - Кива о драке в ресторане


фото: glavcom
Депутат от ОПЗЖ Илья Кива прокомментировал драку в ресторане Mocco

Об этом он написал в Facebook.

"Человек, который напал на меня в ресторане "Мокко", вел себя неадекватно и выкрикивал нецензурные слова. Я встал и подошел к нему, наклонился с целью попросить вести себя прилично и он сделал удар. Этому поведению и поступку ранее предшествовали угрозы в сети, как в личной переписке, так и публично", - написал Кива.

По результатам инцидента была вызвана полиция и составлен протокол, сняты побои.

Он раскрыл личность человека, с которым дрался - это Михаил Майман. Ранее СМИ сообщали, что он ветеран АТО.

 

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