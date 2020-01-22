"Плевок всем живым и неуважение к погибшим": Сенцов о назначении адвоката Януковича в ГБР
Об этом пленник Кремля, лауреат премии Сахарова, режиссер Олег Сенцов написал в Facebook.
"Сегодня день соборности Украины, праздник создания комбинации нашего государства. Сегодня день, когда на Майдане погиб первый человек с Небесной Сотни. Для меня это одинаково важные вещи", - заявил Олег.
Он считает, что украинцы объединялись ради одного - свободы.
"Потому что Сергей Нигоян погиб за то же. Потому что мы делали революцию и воевали с врагом именно за это. А сейчас власть поздравляет главного противника Украины с праздниками и назначает руководить делом расстрела митингующих адвоката Януковича. Это плевок всем живым в спины и неуважение к погибших героям. Тем, кто готов объединяться вокруг главного - свободы, а не только чистых тротуаров ", - пояснил свою мысль Сенцов.
- Напомним, 22 января пятый президент Украины, народный депутат Петр Порошенко поздравил украинцев с Днем соборности
- Приветственное слово произнес также президент Владимир Зеленский
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