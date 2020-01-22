"Плевок всем живым и неуважение к погибшим": Сенцов о назначении адвоката Януковича в ГБР

22 января, 2020, 10:10

22 января бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов выступил с заявлением ко Дню соборности: вспомнил погибших на Майдане Независимости в этот день и раскритиковал назначение адвоката Януковича в ГБР

Об этом пленник Кремля, лауреат премии Сахарова, режиссер Олег Сенцов написал в Facebook.

"Сегодня день соборности Украины, праздник создания комбинации нашего государства. Сегодня день, когда на Майдане погиб первый человек с Небесной Сотни. Для меня это одинаково важные вещи", - заявил Олег.

Он считает, что украинцы объединялись ради одного - свободы.

"Потому что Сергей Нигоян погиб за то же. Потому что мы делали революцию и воевали с врагом именно за это. А сейчас власть поздравляет главного противника Украины с праздниками и назначает руководить делом расстрела митингующих адвоката Януковича. Это плевок всем живым в спины и неуважение к погибших героям. Тем, кто готов объединяться вокруг главного - свободы, а не только чистых тротуаров ", - пояснил свою мысль Сенцов.