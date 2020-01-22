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Espreso.tvОбщество"В поисках единства мы снова ссоримся": Зеленский поздравил Украину с Днем соборности, вспомнив свою новогоднюю речь

"В поисках единства мы снова ссоримся": Зеленский поздравил Украину с Днем соборности, вспомнив свою новогоднюю речь

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем соборности, призвав объединяться вокруг демократических ценностей и взаимоуважения

Видеообращение Зеленского распространила в соцсетях пресс-служба Офиса президента.

"Как показывает новогоднее поздравление, тема единства болит каждому украинцу. Но в поисках этого единства мы снова ссоримся. А вокруг чего мы, такие разные и непохожие, можем сплотиться? Сможем ли мы, не спрашивая о прошлом, двигаться в будущее? В современном мире чувство нации единым целым возникает не только благодаря совместным традициям, культуре и религии. Есть еще ценности, которые приемлемы для каждого уголка Украины и по которым в будущем украинцев могли бы идентифицировать в каждом уголке Украины. Ценности добродетели и порядочности, воспитанности и толерантности, свободы и демократии, желания экономического благополучия и процветания, желание быть богатым, ценности уважения к закону, уважения к частной собственности и уважения друг к другу ", - сказал Зеленский.

Президент Украины также назвал добродетели, по которым, по его мнению, украинцев должны узнавать в мире.

"Я - украинец, потому что живу по закону, всегда готов в случае необходимости защитить свою родную землю, я - образец для постсоветского пространства в защите своих прав, защите свободы слова, правового государства, гражданского общества, нулевой толерантности к коррупции. Я - украинец , я - ответственный гражданин: я плачу налоги, не еду на красный, правильно паркуюсь, никогда не сажусь за руль под хмельком, забочусь об окружающей среде, учусь критически мыслить. я - украинец, потому что мы - лучшие в спорте, в науке, в ІТ . Я веду здоровый образ жизни, учу иностранные языки, поддерживаю равные возможности для реализации мужчин и женщин, уважаю права представителей всех меньшинств и всех религий ", - сказал Зеленский.

22 января Украина отмечает День соборности - годовщину провозглашения в 1919 году Акта Соединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики.

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