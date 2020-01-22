Не все равно, какой язык, церковь и какие памятники: Порошенко поздравил украинцев с Днем соборности

22 января, 2020, 09:49

Приветствие украинский с Днем соборности 5-й президент Украины, народный депутат Петр Порошенко разместил в Facebook.

В приветственной речи Порошенко продекламировал отрывок стихотворения Шевченко "Мені однаково", присоединившись к флешмобу украинцев, которые отреагировали на новогоднее поздравление Зеленского с посылом "Какая разница ?!"

"Нам не все равно, какой язык, потому что украинский объединяет и консолидирует. Что не мешает нам уважать и тех соотечественников, которые говорят на русском, крымскотатарском, на других языках. Это их неоспоримое право", - заявил Порошенко в речи.

"Нам не все равно, какие памятники. Как не было безразлично немцам, когда они снесли многочисленные памятники Гитлеру. Мы очистили нашу карту от коммунистических идолов. Местные общины теперь сами решают, как называть улицы и кому строить монументы.

Нам не все равно, какая церковь, и поэтому мы завоевали Томос. Мы понимаем, что РПЦ в Украине не просто конфессия, а инструмент геополитического влияния России. Но граждане вольны выбирать свой путь к Богу. Даже если для кого-то он до сих пор лежит, к сожалению, через Москву.

Большинству украинцев не все равно, вступим мы в НАТО или сползем в Ташкентский пакт ... Будем частью Европы, или вернемся в сферу российского влияния ", - подчеркнул пятый президент.

Порошенко отметил: "Нации цементируются не асфальтом, а общими ценностями".

"Рассорить нас пытался Путин в 2014 году, и добился только обратного. Да, говорим на разных языках. Да, ходим в разные церкви. Да, порой и местами по-разному смотрим на историю. Но объединены мы в единую украинскую политическую нацию чувством патриотизма, любви к Украине и совместным европейским будущим ", - напомнил Петр Алексеевич.

В завершение Петр Порошенко поздравил всех украинцев с Днем соборности от имени партии "Европейская солидарность" и себя лично.