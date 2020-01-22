Футболист "Шахтера" перешел в "Десну"

22 января, 2020, 14:42

Черниговская "Десна" объявила о подписании контракта с полузащитником донецкого "Шахтера" Андреем Тотовицким

Об этом сообщает официальный сайт черниговского клуба.

Хавбек Андрей Тотовицкий подписал контракт с черниговской «Десной» контракт сроком на 2 года. Главный тренер команды Александр Рябоконь подчеркнул, что речь идет не об аренде, а о полноценном трансфере.

27-летие Тотовицкий принадлежал "Шахтеру", но в нынешнем сезоне футболист не провел ни одного матча за основу "горняков". За свою карьеру хавбек успел поиграть за "Мариуполь", луганскую "Зарю" и бельгийский "Кортрейк".