Футболист "Шахтера" перешел в "Десну"
22 января, 2020, 14:42
Черниговская "Десна" объявила о подписании контракта с полузащитником донецкого "Шахтера" Андреем Тотовицким
Об этом сообщает официальный сайт черниговского клуба.
Хавбек Андрей Тотовицкий подписал контракт с черниговской «Десной» контракт сроком на 2 года. Главный тренер команды Александр Рябоконь подчеркнул, что речь идет не об аренде, а о полноценном трансфере.
27-летие Тотовицкий принадлежал "Шахтеру", но в нынешнем сезоне футболист не провел ни одного матча за основу "горняков". За свою карьеру хавбек успел поиграть за "Мариуполь", луганскую "Зарю" и бельгийский "Кортрейк".
- 17 января сообщалось, что бывший голкипер донецкого "Шахтера" Антон Каниболоцкий близок к трансферу в львовские "Карпаты".
- 16 января в луганской "Зари" присоединился бывший футболист сборной Хорватии U20 Ловро Цвек.
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