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Espreso.tvСпортФутболист "Шахтера" перешел в "Десну"

Футболист "Шахтера" перешел в "Десну"


фото: shakhtar.com
Черниговская "Десна" объявила о подписании контракта с полузащитником донецкого "Шахтера" Андреем Тотовицким

Об этом сообщает официальный сайт черниговского клуба.

Хавбек Андрей Тотовицкий подписал контракт с черниговской «Десной» контракт сроком на 2 года. Главный тренер команды Александр Рябоконь подчеркнул, что речь идет не об аренде, а о полноценном трансфере.

27-летие Тотовицкий принадлежал "Шахтеру", но в нынешнем сезоне футболист не провел ни одного матча за основу "горняков". За свою карьеру хавбек успел поиграть за "Мариуполь", луганскую "Зарю" и бельгийский "Кортрейк".

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