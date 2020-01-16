Сельский клуб усилился любимцем тренера сборной Италии

16 января, 2020, 12:41

Ковалевский "Колос" усилил бывший полузащитник российского "Зенита" Владислав Соловейчик

Об этом сообщает zbirna.com.

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин рассказал об усилении команды во время зимнего трансферного окна.

"В перспективе пригласили латвийского полузащитника Владислава Соловейчика. Он был в" Зените-2 ", но Манчини брал его на сборы первой команды. Талантливый игрок. Пригласили Ефремова из" Оболони ", Богданова из" Десны ". Андрей сильный футболист, с хорошими данными , мы искали такого игрока в середину поля. Рад, что мы его подписали. ", - рассказал специалист.

В прошлом сезоне 20-летний Владислав Соловейчик выступал за латвийскую "Валмиеру", где опорный полузащитник провел 38 матчей и забил 1 гол.

Роберто Манчини тренировал российский "Зенит" в сезоне 2017/18. С мая 2018 года специалист работает в сборной Италии. Под руководством 55-летнего тренера сборная Италии без поражений прошла квалификационный раунд Евро-2020.