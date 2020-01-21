Украинский футболист может перейти в чемпионат Ирана

21 января, 2020, 14:15

Бывший нападающий французского "Бордо" Мирослав Славов может перейти в иранский "Падидек Хоросан"

Об этом сообщает Footboom .

На прошлой неделе украинский форвард Мирослав Славов оставил латвийскую "Ригу", в статусе свободного агента. Украинец может продолжить карьеру в Иране. "Падидех Хоросан", который выступает в высшем дивизионе страны, проявляет интерес к 29-летнему футболисту.

В турнирной таблице чемпионата Ирана по футболу "Падидек" идет на шестом месте, в активе команды 29 баллов, клуб отстает от первой ступени на 5 очков.

В прошлом сезоне Славов в составе "Риги" стал чемпионом Латвии. Нападающий провел 9 матчей и забил 3 гола. За свою карьеру украинец успел поиграть за французский "Бордо", российский "Анжи", донецкий "Металлург", а также за ряд немецких и австрийских команд. Также на его счету 7 матчей за молодежные сборные Украины.