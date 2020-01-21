Украинский футболист может перейти в чемпионат Ирана
Об этом сообщает Footboom .
На прошлой неделе украинский форвард Мирослав Славов оставил латвийскую "Ригу", в статусе свободного агента. Украинец может продолжить карьеру в Иране. "Падидех Хоросан", который выступает в высшем дивизионе страны, проявляет интерес к 29-летнему футболисту.
В турнирной таблице чемпионата Ирана по футболу "Падидек" идет на шестом месте, в активе команды 29 баллов, клуб отстает от первой ступени на 5 очков.
В прошлом сезоне Славов в составе "Риги" стал чемпионом Латвии. Нападающий провел 9 матчей и забил 3 гола. За свою карьеру украинец успел поиграть за французский "Бордо", российский "Анжи", донецкий "Металлург", а также за ряд немецких и австрийских команд. Также на его счету 7 матчей за молодежные сборные Украины.
- 17 января сообщалось, что бывший голкипер донецкого "Шахтера" Антон Каниболоцкий близок к трансферу в львовские "Карпаты".
- 16 января в луганской "Зари" присоединился бывший футболист сборной Хорватии U20 Ловро Цвек.
- 16 января коваливский "Колос" усилил бывший полузащитник российского "Зенита" Владислав Соловейчик.
Читайте также
-
19 января, 2020 Зарплаты топ-чиновников и конец эпохи бедности
-
18 января, 2020 9 фильмов "Оскара-2020", которые поборются за звание лучшего
-
-
-
Читайте также
-
18 января, 2020 9 фильмов "Оскара-2020", которые поборются за звание лучшего
-
-