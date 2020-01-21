Сегодня в Давосе открылся Всемирный экономический форум
21 января, 2020, 13:11
Сегодня, 21 января, в Давосе (Швейцария) открылся Всемирный экономический форум, который продлится до 24 января
Об этом информирует Еспресо.TV.
В мероприятии примут участие лидеры государств, представители международных организаций и бизнеса. Отмечается, что форум посетят около 3000 лидеров из 117 стран.
22 января президент Украины Владимир Зеленский также посетит Давос, где выступит с речью. На форуме глава государства проведет важные встречи с лидерами иностранных государств, представителями бизнеса и международных финансовых организаций.
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире одного из украинских телеканалов заявил, что депутаты посетят Давос не за государственный счет.
"Посещение Давоса народными депутатами не будет стоить гражданам нашего государства ни одной гривни", - заверил он.
- 22 января визит на форум планирует осуществить президент Украины Владимир Зеленский
- Ранее СМИ сообщали, что на экономический форум в Давос, который состоится 21-24 января, полетят 17 депутатов из фракции "Слуги народа" и 4 из "Голоса".
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