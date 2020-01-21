Сегодня в Давосе открылся Всемирный экономический форум

21 января, 2020, 13:11

Сегодня, 21 января, в Давосе (Швейцария) открылся Всемирный экономический форум, который продлится до 24 января

Об этом информирует Еспресо.TV.

В мероприятии примут участие лидеры государств, представители международных организаций и бизнеса. Отмечается, что форум посетят около 3000 лидеров из 117 стран.

22 января президент Украины Владимир Зеленский также посетит Давос, где выступит с речью. На форуме глава государства проведет важные встречи с лидерами иностранных государств, представителями бизнеса и международных финансовых организаций.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире одного из украинских телеканалов заявил, что депутаты посетят Давос не за государственный счет.

"Посещение Давоса народными депутатами не будет стоить гражданам нашего государства ни одной гривни", - заверил он.