Депутаты поедут в Давос за свой счет, - Разумков

21 января, 2020, 09:20

20 января глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что народные депутаты посетят Всемирный экономический форум в Давосе за свои деньги

Об этом глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил в вечернем эфире программы "Свобода слова" на телеканале "ICTV".

"Посещение Давоса народными депутатами Украины не будет стоить гражданам Украины ни одной гривни", - подчеркнул глава парламента.

Однако Дмитрий Разумков не уточнил, кто именно из депутатов поедет на форум.

Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе начинается 21-го и продлится до 24 января.