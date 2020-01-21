Депутаты поедут в Давос за свой счет, - Разумков
21 января, 2020, 09:20
20 января глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что народные депутаты посетят Всемирный экономический форум в Давосе за свои деньги
Об этом глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил в вечернем эфире программы "Свобода слова" на телеканале "ICTV".
"Посещение Давоса народными депутатами Украины не будет стоить гражданам Украины ни одной гривни", - подчеркнул глава парламента.
Однако Дмитрий Разумков не уточнил, кто именно из депутатов поедет на форум.
Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе начинается 21-го и продлится до 24 января.
- 22 января визит на форум планирует осуществить президент Украины Владимир Зеленский
- Ранее СМИ сообщали, что на экономический форум в Давос, который состоится 21-24 января, полетят 17 депутатов из фракции "Слуги народа" и 4 из "Голоса"
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