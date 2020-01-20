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Espreso.tvОбществоВ Давос на Всемирный экономический форум полетят более 20 депутатов - СМИ

В Давос на Всемирный экономический форум полетят более 20 депутатов - СМИ

На экономический форум в Давос, который состоится 21-24 января, полетят 17 депутатов из фракции "Слуги народа" и 4 из "Голоса"

Об этом сообщает издание " Интерфакс-Украина ".

"17 народных депутатов из фракции "Слуга народа" примут участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе", - сообщили агентству в пресс-службе фракции "Слуга народа" 20 января.

Среди гостей форума журналисты называют главу фракции в парламенте Давида Арахамия, первого заместителя председателя фракции Александра Корниенко, заместителя председателя фракции Евгению Кравчук, Елизавету Ясько, Святослава Юраша, Дмитрия Наталуха, Марину Бардину, Роксолану Пидласу и Юлию Овчинникову.

Также сообщается, что на экономический форум в Давосе едут народные депутаты из фракции "Голоса" Юлия Клименко, Ярослав Юрчишин, Кира Рудик, Ярослав Железняк и Леся Василенко.

  • Ранее сообщалось, что Петр Порошенко отменил визит в Давос из-за вызова в ГБР
  • 22 января Президент Украины Владимир Зеленский посетит с рабочим визитом Швейцарскую Конфедерацию, где выступит с речью на Всемирном экономическом форуме в Давосе

 

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