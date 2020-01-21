Гончарук рассказал, что планирует делать в Давосе

21 января, 2020, 16:25

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал о планах украинской правительственной делегации на Всемирном экономическом форуме в Давосе

Об этом он сообщил в Telegram.

"Планирую ряд важных двусторонних встреч с международным бизнесом по объектам для инвестиций и условиям, которые создает наше правительство, чтобы обеспечить в Украине качественную бизнес-среду", - сообщил премьер.

Также он заявил о намерении встретиться с иностранными партнерами, в частности с премьер-министром Финляндии Санни Марин и президентом ЕБРР Сумой Чакрабарти.