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Espreso.tvОбществоГончарук рассказал, что планирует делать в Давосе

Гончарук рассказал, что планирует делать в Давосе


фото: kmu.gov.ua
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал о планах украинской правительственной делегации на Всемирном экономическом форуме в Давосе

Об этом он сообщил в Telegram.

"Планирую ряд важных двусторонних встреч с международным бизнесом по объектам для инвестиций и условиям, которые создает наше правительство, чтобы обеспечить в Украине качественную бизнес-среду", - сообщил премьер.

Также он заявил о намерении встретиться с иностранными партнерами, в частности с премьер-министром Финляндии Санни Марин и президентом ЕБРР Сумой Чакрабарти.

  • Напомним, сегодня 21 января, в Давосе (Швейцария) открылся Всемирный экономический форум, который продлится до 24 января.
  • 22 января визит на форум планирует осуществить президент Украины Владимир Зеленский.
  • Ранее СМИ сообщали, что на экономический форум в Давос, который состоится 21-24 января, полетят 17 депутатов из фракции "Слуги народа" и 4 из "Голоса"
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