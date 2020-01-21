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Espreso.tvСпортДопинг-скандал Беседина: "Динамо" отстранило от работы главного врача

Допинг-скандал Беседина: "Динамо" отстранило от работы главного врача


фото: fcdynamo.kiev.ua
Руководство киевского "Динамо" временно отстранило от работы с первой командой главного врача Леонида Миронова

Об этом сообщает Sport Arena.

Причина такого решения столичного клуба - положительная допинг-проба форварда "бело-синих" Артема Беседина.

По информации источника, Леонид Миронов отстранен до выяснения всех причин и окончательного вердикта УЕФА по данному вопросу.

Артем Беседин был отстранен от любой футбольной деятельности на 30 дней после того, как стало известно, что он провалил допинг-тест после матча 5-го тура Лиги Европы против шведского "Мальме" (3:4).

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