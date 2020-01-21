Допинг-скандал Беседина: "Динамо" отстранило от работы главного врача
21 января, 2020, 18:02
Руководство киевского "Динамо" временно отстранило от работы с первой командой главного врача Леонида Миронова
Об этом сообщает Sport Arena.
Причина такого решения столичного клуба - положительная допинг-проба форварда "бело-синих" Артема Беседина.
По информации источника, Леонид Миронов отстранен до выяснения всех причин и окончательного вердикта УЕФА по данному вопросу.
Артем Беседин был отстранен от любой футбольной деятельности на 30 дней после того, как стало известно, что он провалил допинг-тест после матча 5-го тура Лиги Европы против шведского "Мальме" (3:4).
- 15 января стало известно, что форварду "Динамо" и сборной Украины Артему Беседину грозит дисквалификация на четыре года за применение допинга.
- 20 декабря, стало известно, что нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин провалил допинг-тест после матча против шведского "Мальме", и отстранен от футбольной деятельности.
- "Динамо" отреагировало на скандал, связанный с положительным допинг-тестом нападающего Артема Беседина.
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