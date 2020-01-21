Допинг-скандал Беседина: "Динамо" отстранило от работы главного врача

Об этом сообщает Sport Arena.

Причина такого решения столичного клуба - положительная допинг-проба форварда "бело-синих" Артема Беседина.

По информации источника, Леонид Миронов отстранен до выяснения всех причин и окончательного вердикта УЕФА по данному вопросу.

Артем Беседин был отстранен от любой футбольной деятельности на 30 дней после того, как стало известно, что он провалил допинг-тест после матча 5-го тура Лиги Европы против шведского "Мальме" (3:4).