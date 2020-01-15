Футболисту "Динамо" Беседину грозит жестокое наказание за допинг
15 января, 2020, 17:02
Форварду "Динамо" и сборной Украины Артему Беседину грозит дисквалификация на четыре года за применение допинга
Об этом сообщает телеканал "Футбол 1".
УЕФА вынесет вердикт по делу Артема Беседина до 19 января. За употребление запрещенных препаратов игроку грозит до четырех лет дисквалификации.
23-летний футболист "Динамо" провалил допинг-тест после игры со шведским "Мальме" в Лиге Европы, состоялась 28 ноября 2019 года.
В нынешнем сезоне Беседин провел за "Динамо" 23 матча, забил 8 голов и отдал 1 результативную передачу.
- 20 декабря, стало известно, что нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин провалил допинг-тест после матча против шведского "Мальме", и отстранен от футбольной деятельности.
- "Динамо" отреагировало на скандал, связанный с положительным допинг-тестом нападающего Артема Беседина.
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