Boeing прекратил производство самолетов 737 Max
21 января, 2020, 18:40
Компания Boeing официально прекратила производство самолетов 737 Max
Об этом сообщает CNN.
Производство самолетов остановили после двух смертельных авиакатастроф, в результате которых погибли 346 человек. Сообщается, что в Вашингтоне и Техасе ожидают отправки в авиакомпании по всему миру около 400 самолетов.
Компания получает основную часть денег только после того, как самолеты получит авиакомпания.
На время прекращения производства сотрудников переведут на другие должности, увольнять их не будут.
Производство этих самолетов было временно прекращено еще в декабре.
- Напомним, в середине марта 2019 года из-за катастрофы "Боинга 737 MAX 8" авиакомпании Ethiopian Airlines в Аддис-Абебе, погибли 157 человек.
- В октябре 2018 года, произошла авария пассажирского самолета аналогичной модели в Индонезии. Жертвами той катастрофы стали 189 человек. Власти Эфиопии заявили, что по результатам расшифровки черных ящиков, между этими двумя авиакатастрофами обнаружено сходство.
- Ранее сообщалось, что самолеты Boeing 737 MAX после авиакатастроф смогут осуществлять полеты не ранее 2020 года. Ожидается, что Boeing возобновит поставки 737 Max в следующем месяце и получит окончательную сертификацию для восстановления коммерческих полетов до января. Издание предполагает, что тогда количество заказов Boeing 737 может увеличиться.
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