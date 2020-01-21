Boeing прекратил производство самолетов 737 Max

21 января, 2020, 18:40

Компания Boeing официально прекратила производство самолетов 737 Max

Об этом сообщает CNN.

Производство самолетов остановили после двух смертельных авиакатастроф, в результате которых погибли 346 человек. Сообщается, что в Вашингтоне и Техасе ожидают отправки в авиакомпании по всему миру около 400 самолетов.

Компания получает основную часть денег только после того, как самолеты получит авиакомпания.

На время прекращения производства сотрудников переведут на другие должности, увольнять их не будут.

Производство этих самолетов было временно прекращено еще в декабре.