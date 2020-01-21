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Espreso.tvСпорт$7 млн ​​пошли ему прямо в живот: Фьюри назвал причину поражения Руиса от Джошуа

$7 млн ​​пошли ему прямо в живот: Фьюри назвал причину поражения Руиса от Джошуа


фото: The Sun
Тайсон Фьюри назвал причиной поражения Энди Руиса от Энтони Джошуа большие деньги, которые получил американский боксер после сенсационной победы над британцем в первом поединке

Об этом сообщает Boxingnews24.

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри заявил, что Энди Руис проиграл Энтони Джошуа в реванше из-за того, что получил большие деньги после сенсационной победы над британцем в первом поединке.

"Я не думаю, что Джошуа отлично выступил в матче-реванше с Руисом. Все дело было в лишнем весе Руиса, который весил около 133 кг или сколько там было. Руис был толстым, как свинья. Те $7 млн, которые он получил, пошли ему прямо в живот. Никогда не было таких денег, а тут получаешь $7 млн. И начинаешь делать все то, чего не делал раньше. Трудно работать в старом вонючем спортзале, когда у тебя миллионы, ты едешь, ты за рулем Rolls Royce, ешь суши с тела голой женщины и так далее. Так что да, это сложно, но я прекрасно понимаю, какой жизнью он жил раньше ", - сказал Фьюри

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