Роналду поцеловался с одноклубником во время празднования забитого мяча
20 января, 2020, 17:19
Нападающий Криштиану Роналду и полузащитник Пауло Дибала случайно поцеловались во время празднования забитого гола в ворота "Пармы" в рамках чемпионата Италии по футболу
Об этом сообщает VecchiaSignora.com y twitter
В 20-м туре чемпионата Италии по футболу "Ювентус" победил со счетом 2: 1 "Парму". Победный гол во встрече забил португалец Криштиану Роналду после передачи аргентинца Пауло Дибалы.
Футболисты эмоционально отпраздновали забитый мяч на 58-й минуте, они обнялись и побежали к фанам, а когда возвращались друг к другу, случайно поцеловались, однако сделали вид, что не заметили этого.
#LoveIsLove pic.twitter.com/OP4Xo7d55k- VecchiaSignora.com (@forumJuventus) 19 января 2020
- 16 января УЕФА в последний момент изменил игровую схему символической сборной 2019 года, чтобы туда попал португалец Криштиану Роналду.
- 18 декабря нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду в матче против "Сампдории" забил чудо-гол головой и сравнил себя с культовым баскетболистом Майклом Джорданом.
- 23 декабря стало известно, что поражение в Суперкубке Италии от римского "Лацио" стало для Криштиану Роналду первым в финале, начиная с 2013-го года.
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