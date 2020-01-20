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Espreso.tvСпортРоналду поцеловался с одноклубником во время празднования забитого мяча

Роналду поцеловался с одноклубником во время празднования забитого мяча


фото: Reuters
Нападающий Криштиану Роналду и полузащитник Пауло Дибала случайно поцеловались во время празднования забитого гола в ворота "Пармы" в рамках чемпионата Италии по футболу

Об этом сообщает VecchiaSignora.com y twitter

В 20-м туре чемпионата Италии по футболу "Ювентус" победил со счетом 2: 1 "Парму". Победный гол во встрече забил португалец Криштиану Роналду после передачи аргентинца Пауло Дибалы.

Футболисты эмоционально отпраздновали забитый мяч на 58-й минуте, они обнялись и побежали к фанам, а когда возвращались друг к другу, случайно поцеловались, однако сделали вид, что не заметили этого.

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