Роналду поцеловался с одноклубником во время празднования забитого мяча

20 января, 2020, 17:19

Нападающий Криштиану Роналду и полузащитник Пауло Дибала случайно поцеловались во время празднования забитого гола в ворота "Пармы" в рамках чемпионата Италии по футболу

Об этом сообщает VecchiaSignora.com y twitter

В 20-м туре чемпионата Италии по футболу "Ювентус" победил со счетом 2: 1 "Парму". Победный гол во встрече забил португалец Криштиану Роналду после передачи аргентинца Пауло Дибалы.

Футболисты эмоционально отпраздновали забитый мяч на 58-й минуте, они обнялись и побежали к фанам, а когда возвращались друг к другу, случайно поцеловались, однако сделали вид, что не заметили этого.