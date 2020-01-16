УЕФА убрал со сборной года футболиста "Челси", чтобы туда попал Роналду
16 января, 2020, 13:11
УЕФА в последний момент изменил игровую схему символической сборной 2019 года, чтобы туда попал португалец Криштиану Роналду
Об этом сообщает Daily Mail .
УЕФА неожиданно решил использовать арахаичну схему 4-2-4 вместо более традиционных 4-3-3 или 4-4-2.
В голосовании болельщиков среди нападающих форвард "Ювентуса" Кришитану Роналду стал лишь четвертым после аргентинца Лионеля Месси ( "Барселона"), поляка Роберта Левандовски ( "Бавария") и сенегальца Садио Мане ( "Ливерпуль").
По другой схеме в сборную года переходила французский полузащитник "Чесли" нгола Канте, получивший больше голосов болельщиков, чем португалец.
"Это не очень хорошо. На самом деле речь идет о фальсификации. Популярность Роналду настолько высока в организации, схему пришлось изменить", - рассказал источник.
- Напомним, 15 января УЕФА обнародовал итоги голосования за символическую сборную 2019 года.
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