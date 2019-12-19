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Espreso.tvСпортРоналду забил гол с невероятной высоты и сравнил себя с Джорданом

Роналду забил гол с невероятной высоты и сравнил себя с Джорданом


фото: Reuters
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду в матче против "Сампдории" забил чудо-гол головой и сравнил себя с культовым баскетболистом Майклом Джорданом

Об этом сообщает Sky Sport Italia.

В 17-м туре чемпионата Италии по футболу туринский "Ювентус" в гостях победил "Сампдорию" со счетом 2: 1, встреча запомнилась невероятным голом головой в исполнении португальца Криштиану Роналду, для удара взлетел на 71 см.

После матча Роналду выложил подборку фото, начиная с момента передачи, заканчивая празднованием с партнерами.

"КR7 Эйр Джордан", - написал в соцсети футболист.

В нынешнем сезоне Роналду провел 20 матчей, забил 12 голов и отдал 2 результативные передачи.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CR7 AIR JORDAN !! #forzajuve #finoallafine

Сообщение, распространенный Cristiano Ronaldo (@cristiano)

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