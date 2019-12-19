Роналду забил гол с невероятной высоты и сравнил себя с Джорданом

19 декабря, 2019, 18:11

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду в матче против "Сампдории" забил чудо-гол головой и сравнил себя с культовым баскетболистом Майклом Джорданом

Об этом сообщает Sky Sport Italia.

В 17-м туре чемпионата Италии по футболу туринский "Ювентус" в гостях победил "Сампдорию" со счетом 2: 1, встреча запомнилась невероятным голом головой в исполнении португальца Криштиану Роналду, для удара взлетел на 71 см.

После матча Роналду выложил подборку фото, начиная с момента передачи, заканчивая празднованием с партнерами.

"КR7 Эйр Джордан", - написал в соцсети футболист.

В нынешнем сезоне Роналду провел 20 матчей, забил 12 голов и отдал 2 результативные передачи.