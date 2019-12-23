Роналду проиграл в финале впервые с 2013-го года
23 декабря, 2019, 13:25
Поражение в Суперкубке Италии от римского "Лацио" стало для нападающего "Ювентуса" первым в финале, начиная с 2013-го года
Об этом сообщает Football Italia .
Поражение от римского "Лацио" в матче за Суперкубок Италии стала первой в финальных матчах за клубы и сборную для форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду за более чем шесть лет.
Начиная с 17 мая 2013 года, когда мадридский "Реал" вместе с Роналду уступил мадридскому "Атлетико" в финале Кубка Испании, португалец провел 12 финалов за "Реал", "Ювентус" и сборную Португалии.
- 22 декабря в матче за Суперкубок Италии "Ювентус" неожиданно уступил "Лацио" .
- 18 декабря нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду в матче против "Сампдории" забил чудо-гол головой и сравнил себя с культовым баскетболистом Майклом Джорданом.
- 18 декабря вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон провел свой 647-й матч в чемпионате Италии, по этому показателю голкипер сравнялся с легендарным защитником "Милана" Паоло Мальдини.
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