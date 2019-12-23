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Espreso.tvСпортРоналду проиграл в финале впервые с 2013-го года

Роналду проиграл в финале впервые с 2013-го года


фото: Reuters
Поражение в Суперкубке Италии от римского "Лацио" стало для нападающего "Ювентуса" первым в финале, начиная с 2013-го года

Об этом сообщает Football Italia .

Поражение от римского "Лацио" в матче за Суперкубок Италии стала первой в финальных матчах за клубы и сборную для форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду за более чем шесть лет.

Начиная с 17 мая 2013 года, когда мадридский "Реал" вместе с Роналду уступил мадридскому "Атлетико" в финале Кубка Испании, португалец провел 12 финалов за "Реал", "Ювентус" и сборную Португалии.

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