Встречали на коленях: В "Борисполе" прощаются с погибшими в авиакатастрофе в Иране

19 января, 2020, 14:05

В аэропорту "Борисполь" происходит церемония почтения памяти погибших в авиакатастрофе в Иране украинцев

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Кортеж с телами 11 украинских пассажиров и членов экипажа сбитого в Иране самолета авиакомпании МАУ встречали возле терминала В аэропорта "Борисполь" родственники погибших, работники гражданской авиации, неравнодушные люди, которые пришли почтить память погибших соотечественников.

На церемонии присутствовали президент Владимир Зеленский , премьер-министр Алексей Гончарук, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Самолет из Ирана в 11:00 приземлился в "Борисполе". Из него вынесли одиннадцать закрытых гробов, покрытых государственными флагами.

Представители авиации встречали погибших коллег, стоя на коленях.