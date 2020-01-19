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Espreso.tvОбществоВстречали на коленях: В "Борисполе" прощаются с погибшими в авиакатастрофе в Иране

Встречали на коленях: В "Борисполе" прощаются с погибшими в авиакатастрофе в Иране


фото: president.gov.ua
В аэропорту "Борисполь" происходит церемония почтения памяти погибших в авиакатастрофе в Иране украинцев

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Кортеж с телами 11 украинских пассажиров и членов экипажа сбитого в Иране самолета авиакомпании МАУ встречали возле терминала В аэропорта "Борисполь" родственники погибших, работники гражданской авиации, неравнодушные люди, которые пришли почтить память погибших соотечественников.

На церемонии присутствовали президент Владимир Зеленский , премьер-министр Алексей Гончарук, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Самолет из Ирана в 11:00 приземлился в "Борисполе". Из него вынесли одиннадцать закрытых гробов, покрытых государственными флагами.

Представители авиации встречали погибших коллег, стоя на коленях.

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