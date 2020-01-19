Встречали на коленях: В "Борисполе" прощаются с погибшими в авиакатастрофе в Иране
19 января, 2020, 14:05
В аэропорту "Борисполь" происходит церемония почтения памяти погибших в авиакатастрофе в Иране украинцев
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Кортеж с телами 11 украинских пассажиров и членов экипажа сбитого в Иране самолета авиакомпании МАУ встречали возле терминала В аэропорта "Борисполь" родственники погибших, работники гражданской авиации, неравнодушные люди, которые пришли почтить память погибших соотечественников.
На церемонии присутствовали президент Владимир Зеленский , премьер-министр Алексей Гончарук, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков.
Самолет из Ирана в 11:00 приземлился в "Борисполе". Из него вынесли одиннадцать закрытых гробов, покрытых государственными флагами.
Представители авиации встречали погибших коллег, стоя на коленях.
- 19 января в аэропорт "Борисполь" прибыл борт с телами 11 погибших в авиакатастрофе в Иране граждан Украины.
- В аэропорту "Борисполь" началась церемония почтения памяти жертв авиакатастрофы в Иране.
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