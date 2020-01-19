В Борисполе началась церемония памяти жертв авиакатастрофы в Иране

19 января, 2020, 11:26

В аэропорту "Борисполь" началась церемония памяти жертв авиакатастрофы в Иране

Об этом сообщает Укринформ.

В Борисполь прибыл самолет с телами 11 погибших украинских пассажиров и членов экипажа рейса PS752 самолета авиакомпании МАУ, погибших в результате авиакатастрофы в Иране.

В аэропорту собрались родственники погибших, пришло много людей с цветами. Присутствуют представители медицинских служб, Государственной службы чрезвычайных ситуаций, бойцы Национальной гвардии, полицейские.

Самолет с телами погибших прибыл в 11:00. Церемония памяти будет происходить в Терминале В с 12:00.