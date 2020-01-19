В Борисполе началась церемония памяти жертв авиакатастрофы в Иране
19 января, 2020, 11:26
В аэропорту "Борисполь" началась церемония памяти жертв авиакатастрофы в Иране
Об этом сообщает Укринформ.
В Борисполь прибыл самолет с телами 11 погибших украинских пассажиров и членов экипажа рейса PS752 самолета авиакомпании МАУ, погибших в результате авиакатастрофы в Иране.
В аэропорту собрались родственники погибших, пришло много людей с цветами. Присутствуют представители медицинских служб, Государственной службы чрезвычайных ситуаций, бойцы Национальной гвардии, полицейские.
Самолет с телами погибших прибыл в 11:00. Церемония памяти будет происходить в Терминале В с 12:00.
- 19 января в аэропорт "Борисполь" прибыл борт с телами 11 погибших в авиакатастрофе в Иране граждан Украины.
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