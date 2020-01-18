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Espreso.tvОбществоЗакон о референдуме "ювелирно" совершенствуют, - Разумков

Закон о референдуме "ювелирно" совершенствуют, - Разумков


фото: slovech.co
Голова Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что над законом о референдуме продолжается "ювелирная работа"

Об этом он сообщил вечером в пятницу, 17 января 2020 года, в интервью одному из украинских телеканалов, передает Еспресо.TV .

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"В этом направлении (направлении закона о референдуме - ред.) не могу сказать, что есть" турбо-режим ". Здесь наоборот идет ювелирная работа", - сказал Разумков.

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Спикер добавил, что его коллеги понимают риски, связанные с подобными законодательными инициативами. Поэтому законопроект "дорабатывают для того, чтобы мы получили хороший закон", работающий в интересах Украины и ее жителей.

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