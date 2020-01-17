Рада ушла на каникулы
17 января, 2020, 14:40
Верховная Рада девятого созыва закрыла последнее заседание второй сессии в стенах парламента и вернется в сессионный зал 4 февраля 2020 года
Голова Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков объявил о закрытии 2-й сессии парламента 24 января, передает Еспресо.TV .
"Очередная, третья сессия Верховной Рады Украины 9-го созыва начнет свою работу во вторник, 4 февраля, в 10:00", - заявил голова Верховной Рады.
Он поблагодарил депутатов за работу, отметив, что сессия была плодотворной.
"Вторая сессия Верховной Рады Украины 9-го созыва завершит свою работу 24 января. Последнее пленарное заседание второй сессии Верховной Рады Украины объявляю закрытым", - сказал Разумков.
После этого в сессионном зале прозвучал Гимн Украины.
Читайте также
-
13 января, 2020 Виталий Портников: Память - это тоже оружие
-
11 января, 2020 Тимофей Гаврилов Литература - не конфетка к кофе
-
10 января, 2020 Молчание ягнят. О Зеленском, его Мендель и сбитом самолете МАУ
-
10 января, 2020 Виталий Портников: Кризис требует компетентной власти
-
Читайте также
-
11 января, 2020 Тимофей Гаврилов Литература - не конфетка к кофе
-
10 января, 2020 Молчание ягнят. О Зеленском, его Мендель и сбитом самолете МАУ
-
10 января, 2020 Виталий Портников: Кризис требует компетентной власти