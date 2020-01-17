Рада ушла на каникулы

17 января, 2020, 14:40

Верховная Рада девятого созыва закрыла последнее заседание второй сессии в стенах парламента и вернется в сессионный зал 4 февраля 2020 года

Голова Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков объявил о закрытии 2-й сессии парламента 24 января, передает Еспресо.TV .

"Очередная, третья сессия Верховной Рады Украины 9-го созыва начнет свою работу во вторник, 4 февраля, в 10:00", - заявил голова Верховной Рады.

Он поблагодарил депутатов за работу, отметив, что сессия была плодотворной.

"Вторая сессия Верховной Рады Украины 9-го созыва завершит свою работу 24 января. Последнее пленарное заседание второй сессии Верховной Рады Украины объявляю закрытым", - сказал Разумков.

После этого в сессионном зале прозвучал Гимн Украины.