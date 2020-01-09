Олег Рыбачук: Может начаться война референдумов. И это разорвет страну просто на куски

9 января, 2020, 16:03

Антин Борковский

Бывший глава секретариата президента Ющенко, соучредитель движения "Чесно" в эфире программы телеканала Еспресо "Студия Запад с Антоном Борковским" о Богдане, Коломойском, монополизации власти и войне референдумов

Украина вошла в турборежиме в совершенно новый формат. Едва ли не единственным органом, оставшимся более или менее независимым, является Конституционный суд, который решился дать четкий ответ президенту Зеленскому и его команде, что, мол, нельзя так под себя подгребать т.н. антикоррупционные, а по сути силовые, механизмы. С другой стороны президент Зеленский и его Офис ответили на это тем, что назначили Венедиктову и.о. председателя ГБР.

Для меня это неожиданно хорошая новость, то, что Конституционный суд решился принять вполне очевидное решение: что не может одна ветвь власти просто опутывать все остальные, как у нас было традиционно. И это неординарное событие. Остальное в значительной степени зависит от нашей с вами позиции. Я продолжаю настаивать на том, что команда Зеленского ориентируется на общественные настроения, и если общество не воспринимает чего-то, или наоборот видит какую-то угрозу, то Зеленский уже не раз демонстрировал, что они прислушиваются. Это значит, что в этом году нам с вами придется очень тяжело и много работать с гражданами. Как ни странно, Офис президента раз за разом проигрывает в коммуникациях с обществом, не объясняя свои действия, а затем оправдываясь. Ну, и плюс всевозможные портновы, пишущие такие тексты, которые на голову не налезают. И очень странная, я бы сказал даже не просто странная, а расчетливо деструктивная антиукраинская позиция Коломойского, он и дальше о своем, о ПриватБанке и чей он будет, и что "вы увидите"; он гнет линию, которую, фактически ни один олигарх себе не позволял так публично проводить. Это вызов для Зеленского - и тот же Портнов, и Коломойский. Ну, Богдан немного присел в Офисе.

Может он просто перестал столь активно писать в твиттере или фейсбуке, но мы до конца не знаем, чем именно занимается этот монстр - недореформированная Администрация президента, а теперь Офис президента.

Да. Но он уже стал меньше раздражать своей быковатостью и провоцировать журналистов. Он это делал как-то нагло уверенно. Он говорил, что это его право - "что хочу то и делаю". Я думаю, что президент ему там команду "фу" дал. Но не останавливается Портнов, не останавливается Коломойский. Эта угроза, которая была самой большой в прошлом году, остается и в этом году, хотя худшие сценарии не оправдались. Беня Приват не получил, Портнов должность не получил, Богдан сохраняется, но уже не так нагло заполняет собой информационное пространство. Но это для Зеленского серьезная проблема. Здесь я согласен, наверное, о перспективах этого года, с Бекешкиной, которая сказала, что общественные настроения показывают "или все будет очень хорошо, или все будет очень плохо". То есть этим гибридно-смешанным способом власти не удастся сохраниться. Все равно есть запрос на реформы, поддержка реформ, есть активная часть общества, пассионарии, как их называют, которые готовы отстаивать интересы Украины и уже рисуют "красные линии" Зеленскому. Но, с другой стороны, то, как состоялся обмен пленными, какое надругательство произошло над правосудием, о чем говорят и правозащитники, об этом говорят все, что этот обмен нужно было бы делать иначе. И тут мы видим признаки угрозы второго сценария. Это когда единоличную команду из Офиса президента будут выполнять и в прокуратуре, и в суде, и силовики. Это наихудший сценарий, когда у нас начнут сворачиваться демократические институты, когда у нас не будет балансов, когда мы окажемся в ситуации чрезмерной концентрации власти без возможности ее контролировать. Я всегда говорил, что нам угрожают не русские танки, а нам грозит раскол Украины и междоусобица, которые уже не раз наше государство губили и сейчас для этого большие возможности. С другой стороны фактор Медведчука не сработал. Мы думали, что это будет та колонна, которая через СМИ, телевизионные каналы, через доступ к парламентской трибуне наберет обороты. Этого пока не произошло.

А может он сейчас просто затаился. Сейчас выпустили спойлеров. Спойлеры бегают по медведчуковским телеканалам, несут ахинею, формируют искусственную повестку дня в стране, а тем временем, несколько основных вопросов остаются под грифом конфиденциальности, в частности то, что касается тех же газовых соглашений. Мы можем только догадываться, что пошло довеском. Помните, как в советское время, вы покупаете на базаре мясо, а довеском вам дают копыто.

Соглашение радостно приветствовал Европейский Союз, я это говорю и сам понимаю, что ЕС это тоже что-то не очень однородное или очень неоднородное. Там Газпром откровенно содержит своих лоббистов, имеет лоббистов в Европарламенте, имеет отдельные государства, которые просто обслуживают позиции Газпрома, поэтому я не могу так уверенно говорить, что тот факт, что Европейский Союз приветствовал газовое соглашение является определенной гарантией. Мы можем сказать одно: что с точки зрения экономики, как сказал премьер, у нас упадут цены, платежки и мы спокойно перезимовать. Но в вашем вопросе тревога не о том, что будет на эту зиму, а какая будет дальнейшая цена этих соглашений. И тут я не знаю. Но можно поаплодировать позиции новых менеджеров Нафтогаза, того же Витренко, выигранные судебные дела, то, что они добились гарантированных объемов, 65 млрд - 40 млрд, Что мы будем иметь 8 млрд долларов прибыли за транзит газа на пять лет. Опять же надо сказать, что при всей непредсказуемости и дурнуватости Трампа, санкции по "Северному потоку-2" неожиданно сыграли очень весомо. Следующий вопрос для меня - это по достижению мира на Донбассе. Мы снова вспомним этот особый статус, который там будет. Будут ли изменения в Конституцию? Мы же автоматически продлили этот закон, а потом в очередной раз власть Зеленского сказала, что мы будем его готовить на широкий круг, с широкими дискуссиями. Мы это слышали полгода назад и он должен был быть проговорен до Нового года, но я думаю, вот там большое напряжение и ожидание, какой ценой, чья граница, какие условия, какая амнистия, кто будет гарантом и будут ли переговоры с сепаратистами, чего откровенно требует Кремль, говоря о том, что Россия миротворец, а Киев должен садиться и договариваться с сепаратистами? Украинская позиция была озвучена и тут надо будет еще вести и всети красные линии. Наибольшая для нас угроза это разрыв страны из-за того, что в наше молодое демократическое тело встаят осиновый кол из ОРДЛа и Путин от этой схемы не отказался. Если вы помните, он там бормотал над бумажкой, что Минские соглашения - это очень важно. И поэтому в том направлении нам нужно быть очень внимательными.

Одно дело вещи, которые Зеленский проговаривает публично в разговорах с Путиным, Макроном или Меркель, пресс-релизики, которые издает его администрация, а другая - о чем договаривается тот же Ермак с тем же Козаком. И здесь мы понимаем, что мы не знаем и не контролируем этот процесс. Как это так?! О нашей стране идет речь, о судьбе наших граждан, а это все на основе конфиденциальности. Это же абсурд. Я думал, что мы нормальная демократическая страна, а у нас даже нет инструментов для контроля.

И здесь мы видим большие угрозы именно от популизма команды Зеленского. Меня трясет от слов "референдум" и "народовластие". Я знаю, что это кратчайший путь, чтобы страну разорвать на куски. Хотя все это очень сладко звучит, но мы понимаем, что для управления страной мы имеем президента с неслыханной поддержкой...

...и неслыханными полномочиями

С монобольшинстквом. Но какое к черту народовластие? Что еще народ должен сделать? Народ тебя выбрал, у тебя все полномочия, ты сформировал команду. Это как будет? Я выхожу к народу и спрашиваю, нужны ли нам газовые соглашения? Что значит "народовластие"? У нас же речь идет о референдумах, которые могут глобально, до неузнаваемости менять страну и делать ветви власти ненужными. Иначе зачем мы нам такой президент, парламент, правительство если можно выйти и сказать "народ". А что такое народ, какие там формы и кто будет считать? Одним словом, я об этом думаю и никак не могу поверить, что они не останавливаются. Они играют в эту игру народовластия и продолжают этот популистский бальзам лить себе на душу, понимая, что страна для управляемости меньше всего нуждается в иллюзии народовластия, ибо подлинное народовластие это - демократия, это когда одна ветвь власти, президентская, не может на себя натягивать все, когда должны быть балансы, когда должны создаваться политические институты, когда должна быть независимая пресса и когда нельзя одних украинцев безнаказанно стравливать с другими. А будет именно такое. Может быть война референдумов. Мы можем легко подумать, что референдумы будут и о языке, и о церкви, и о чем-либо другом. И от страны, фактически ничего не остается. Зачем это человеку, который обещал уйти через несколько лет, построив нам управляемую страну, я не понимаю. Но, по-моему, это сейчас одна из самых больших угроз.

Есть и другая проблема. Волонтеров и АТОвцев могут арестовать, а те или иные судьи могут среагировать на телефонный совет неизвестно чей, а точнее очень хорошо известно чей. Мы понимаем, что общество начинает колобродить, ведь когда есть угроза со стороны собственных государственных институтов, если пропадает доверие к ним, то это может довести ого-го куда. Коллеги-журналисты по сарафанному радио сообщили, что, мол, появляются темнички.

Я могу сказать, что на некоторых независимых телеканалах, журналисты, авторы программ, не подбирают слов особо сервильно, говорят о том, что где-то после Нового года мы их уже можем не увидеть на экранах. Количество этих каналов и так сокращается, что это не может не вызывать тревогу. Могу сказать, что в Киеве страха нет, но нарастает глухое недовольство. И дело Шеремета очень показательно. До него власть реагировала, как человек, который хочет пройти мимо злой собаки. Сначала смотрит на собаку, которая молча следит, потом скалится, потом начинает рычать и вы понимаете, что ну его к черту, не пройдешь. Вот и власть смотрит, насколько мы раздражены, насколько общество раздражено.

А может они просто тестируют страну перед какими-то серьезными вызовами и моментами? Тупое тестирование, как с той собакой о которой вы вспомнили: зарычала, но не укусила. Тогда можно взять болгарку и спилить ворота или калитку.

Я думаю, что это не пройдет. Ну точно не пройдет. У меня собака, японская акита, вообще не рычит, но если вы подойдете к ней ближе чем на метр, то вам конец. То есть собаки тоже бывают разные. Украинское общество порой и не рычит. Януковичу тоже казалось, и Путину тоже казалось, еще тогда, в 2014 году, что проскочили. Так что это не показатель. Можно сказать, что победа Зеленского - это запрос на продолжение Революции Достоинства по изменению системы, и неуклюжие попытки как-то ее реставрировать добром не закончатся. Я даже не вижу полицейских, которые будут на самом деле рисковать и применять силу против киевлян или людей в городе. Мы видели столкновения между ребятами из Нацкорпуса и "космонавтами", но это так, взаиморазогрев. Разгон демонстраций в Киеве немыслим, потому что это просто взорвется. Здесь настроения очень важны и важны коммуникации. Пока они выдерживают тактику, о которой я говорил, они напоминают мне самолет, который, чтобы его не подбили, выбрасывает отвлекающие ракеты. Это информационно просчитано. В момент, когда рейтинг начинает падать, они делают какую-то штуку...

А потом пользуются формулой Высоцкого: "Уважаемий редактор! Может, лучше про реактор? Про любимый лунный трактор?"

Не работают в Украине такие подходы, как и темники. Хотя по-настоящему независимых каналов осталось "раз-два", даже несмотря на это существуют телеграмм-каналы и все больше общество пользуется коллективным сбором информации, и тем, что называется "сарафанное радио". Если выйти на Майдан, то там услышите все новости очень быстро. И есть еще журналисты на разных каналах, которые блюдуту звание сторожевых псов и информационное общество в Украине сейчас таково, что очень трудно загнать в какие-то рамки.