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Espreso.tvОбществоРазумков объяснил, когда откроется рынок земли

Разумков объяснил, когда откроется рынок земли


фото: grainalliance.com
Голова Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что в законопроекте о рынке земли много нерешенных вопросов, но он поступит в парламент, когда будет готов. И после этого рынок заработает не сразу

Об этом он сообщил вечером в пятницу, 17 января 2020 года, в интервью одному из украинских телеканалов, передает Еспресо.TV .

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Разумков добавил, что решение примет Верховная Рада большинством голосов.

По его словам, ключевые вопросы были учтены.

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"Я говорю об ограничении для иностранцев, фактически, запрет продавать землю иностранцам, на сегодня, и компаниям, у которых есть владельцем или конечным бенефициаром иностранцы - также запрещено к референдуму. Очень сильно снижен показатель фактически продажи земли в одни руки. И сегодня, дискуссия "больше-меньше", но, на сегодня, это 10 тыс.га ", - сказал он.

При этом Разумков отметил, что принятие закона о рынке земли не означает, что он откроется сразу, потому что многие аспекты нужно привести к соответствующим нормам.

"Это и реестры, и антирейдерская система, это и нормальные карты, в полном объеме отражают - где, что, как и кому принадлежит, это создание Государственного банка земли, это создание и получение дешевых кредитов. Многие работы, которую необходимо выполнить на этом промежутке и только после этого, действительно, откроется рынок ", - сказал он.

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