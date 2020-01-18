Разумков объяснил, когда откроется рынок земли
Об этом он сообщил вечером в пятницу, 17 января 2020 года, в интервью одному из украинских телеканалов, передает Еспресо.TV .
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Разумков добавил, что решение примет Верховная Рада большинством голосов.
По его словам, ключевые вопросы были учтены.
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"Я говорю об ограничении для иностранцев, фактически, запрет продавать землю иностранцам, на сегодня, и компаниям, у которых есть владельцем или конечным бенефициаром иностранцы - также запрещено к референдуму. Очень сильно снижен показатель фактически продажи земли в одни руки. И сегодня, дискуссия "больше-меньше", но, на сегодня, это 10 тыс.га ", - сказал он.
При этом Разумков отметил, что принятие закона о рынке земли не означает, что он откроется сразу, потому что многие аспекты нужно привести к соответствующим нормам.
"Это и реестры, и антирейдерская система, это и нормальные карты, в полном объеме отражают - где, что, как и кому принадлежит, это создание Государственного банка земли, это создание и получение дешевых кредитов. Многие работы, которую необходимо выполнить на этом промежутке и только после этого, действительно, откроется рынок ", - сказал он.
- Напомним, в группе Rothschild признали, что продажа земли является для Украины "эмоционально, психологически и политически сложным вопросом" .
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