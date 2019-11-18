Закон о или против рынка земли?

19 ноября, 2019, 11:24

Николай Княжицкий

Если Николай Княжицкий рынка земли, почему не проголосовал положительно за соответствующий законопроект монобольшинства?

Верховная Рада в первом чтении проголосовала два закона, которые позволяют продавать украинскую землю. Более 70 процентов людей против продажи украинской земли. Вы не поверите - я за продажу земли. Но я за продажу земли по европейским стандартам. Точно так же, как все мои коллеги из фракции "Европейской солидарности". Но продажа земли, которую нам навязывает власть и партия Зеленского - не по европейским стандартам. По латиноамериканскими, может еще по каким-то, но точно не по европейским.

Почему? Согласно тем законам, которые власть силком продавила в первом чтении, иностранцы имеют право покупать землю. Это - проблема, но не беда. Тут просто есть определенное противоречие. Поскольку Зеленский выступает за провведение референдума о праве приобретения земли иностранцами, а члены его фракции выносят законопроект, который четко отменяет норму Земельного кодекса, по которой запрещается иностранцам покупать землю. Итак, иностранцы имеют право покупать землю в любых объемах. То есть, один человек - будь то иностранец, будь то украинец - может купить до 200 тысяч гектаров земли. Что такое 200 тысяч гектаров земли? Такие страны, как, скажем, Лихтенштейн, имеют примерно 16 тысяч гектаров, а такие, как Монако - просто несколько гектаров. Это большой кусок Европы. Это площадь, равная площади европейской страны.

Так вот. Эти иностранцы, которые имеют право купить эту площадь, могут на одну фирму купить 200 тысяч, на вторую фирму купить 200 тысяч... Потому что независимый регулятор, который есть во всех странах Европы и проверяет, кто в действительности является владельцем той или иной компании и за какие деньги приобретается эта земля, в Украине в этих законах не предусмотрен. Может зайти российский олигарх, который может в любом оффшоре зарегистрировать компанию, и купить украинскую землю в любых объемах. То есть, условно говоря, какой-то один условный Путин, через свои частные банки может купить всю Украину, всю украинскую землю. Никакой защиты от этого в этих законах нет. Ну а не захочет всю Украину - может купить Доннетчину и Луганщину, а еще добавить Харьковщину и Одесчину. И никто ему запрещать не будет.

Поэтому, конечно, к европейской модели законы, которые предлагают "слуги народа", никакого отношения не имеют. Как и к свободному рынку земли. Потому что монополизация земли в одних руках убивает свободный рынок. И если закон называется "О рынке земли", его название надо изменить на "Против рынка земли". Потому что, если бы это был закон о рынке земли, то делался бы он так, как это происходит в Польше, Венгрии, Чехии. Где, кстати, есть специальные контролирующие органы. Где один человек может купить 200-300 гектаров, как правило для ведения фермерского хозяйства, еще и льготу определенную получить. Где очень часто существует минимальная цена, и тот, кто продает, знает, что обеспечит свое будущее. Где контролируется происхождения средств тех людей, которые хотят купить землю.

Между прочим, в большинстве европейских стран землю могут купить только граждане этих стран. Правда, чех может купить землю в Польше, но только если это физическое лицо. А если юридическое, то нужно отдельное разрешение упомянутого регулирующего органа. Поэтому в европейских странах очень внимательно относятся к тем, кто землю покупает. В той же Польше, например, человек, который покупает землю, должен хотя бы техникум закончить и иметь сельскохозяйственное образование. Почему? Землю очень легко истощить. Если неправильно ее обрабатывать, она перестанет родить, на годы. Потом страна останется без продовольствия. Это грозит и национальной безопасности страны.

Но у нас об этом никто не думает. Продаем кому угодно, сколько угодно, в каких угодно объемах. Главное, говорит Зеленский, чтобы иностранцы не купили землю. Здесь у меня тоже есть вопросы. Если немецкий фермер хочет создать совместное предприятие с украинским фермером и выращивать органическую продукцию на 200 или 300 гектарах земли, то почему он не имеет права этого сделать? Имеет конечно. Но если российский олигарх зайдет через американскую или европейскую компанию и скупит пол-Украины, этого допустить нельзя. А именно это хочет сделать власть, называя свои законы законами о рынке земли.

Поэтому, горячо поддерживая рынок земли по той же модели, по которой он существует в каждой европейской стране, мы, "Европейская солидарность", и я лично будем делать все, чтобы то, что пытается провести власть, уничтожив на самом деле суверенитет нашей страны и будущее наших детей, не прошло. Даже если они нажмут "за". Даже если Зеленский подпишет эти законопроекты. Мы сделаем все, чтобы этого не допустить. И мы победим.