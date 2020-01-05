В группе Rothschild признали, что продажа земли является для Украины "эмоционально, психологически и политически сложным вопросом"

5 января, 2020, 11:10

Если на рынке земли одни игроки смогут покупать угодья, а другие нет - это будет нечестная конкуренция. Тогда как минимум сократятся инвестиции, как максимум - они уйдут из страны

Об этом один из крупнейших инвестиционных "гуру" мира, управляющий директор международной банковской группы Rothschild в странах СНГ Джованни Сальветти заявил в интервью украинскому специализированному аграрному изданию Latifundist.com, которое вышло 3 января 2020 года, передает Еспресо.TV.

"Сегодня земля и рынок - это эмоционально, психологически и политически сложный вопрос. Решать его нужно постепенно. С одной стороны, дать ресурс для покупки земли мелким и средним (предприятиям - ред.). С другой - разрешить уже работающим компаниям с иностранным капиталом выкупать обрабатываемую ими землю в Украине. Совокупно компании с иностранным капиталом, а также украинские публичные компании (часть акций продается на биржах) обрабатывают в Украине 5% всех с/г земель", - отметил он.

По мнению Сальветти, Украине следует пойти по пути "компромисса".

"Компромисс возможен. Государственные банки, наверное, должны предложить доступный пакет услуг (не только кредиты) для малых и средних агропроизводителей. С финансированием таких программ могут помочь и международные институты", - считает финансист.

"Это могут быть компромиссные шаги на первом этапе земельной реформы. Дальше нужно смотреть - оправдаются или нет существующие в обществе риски, связанные с земельной реформой. Я думаю, что - нет", - добавил он.

В целом, согласно оценке Сальветти, земельная реформа без ограничений для иностранцев - "это $ 10 млрд в течение первых 5 лет".

"В среднем в год - около $ 2 млрд", - подчеркнул представитель группы Rothschild.