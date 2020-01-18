Помощник Джулиани дал новые показания по слежке на Йованович
Они также подтверждают контакты между Парнасом и помощником конгрессмена-республиканца из Палаты представителей Девина Нуньесом, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Укринформ ..
Среди документов - скриншоты текстовых сообщений с изображением кандидата в конгрессмены от республиканцев в Коннектикуте Роберта Гайда. Его сообщение с телефона, очевидно, касаются слежения за Йованович. Похоже, Гайд поделился скриншотами с Парнасом, и таким образом они оказались на его телефоне, который он передал в Палату представителей.
Снимок экрана, оставленный Хайду с телефона с бельгийским номером, содержит официальную фотографию Йованович. Неизвестный с бельгийским номером пишет: "Мои контакты (речь идет о лицах - ред.) Проверяют. Сообщу вам адрес следующей неделе".
Гайд отвечает: "Классно".
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В другой серии текстовых сообщений бельгийский номер пишет гайд: "Ничего не изменилось, она все еще не на месте, они сегодня проверяют снова". - И коротко добавляет: "Это подтверждает, что имеем внутри человека".
"У нее были посетители", - отмечает бельгийский номер в другой раз.
Новые документы также показывают связь между Парнасом и помощником Нуньеса Дереком Харви. Из них видно, что Парнас и Харви устраивают интервью с украинскими официальными лицами и встречи в отеле Trump International в Вашингтоне, в том числе с Джулиани.
Новые материалы свидетельствуют о причастности Нуньеса, главного республиканца в Комитете по разведке Палаты представителей, к деятельности Джулиани и его сообщников по травля Йованович поиска компромата на политических соперников президента.
В прошлом месяце, напоминает CNN, демократы из Комитета разведке Палаты представителей включили в отчет по расследованию импичмента телефонные записи разговоров между Нуньесом и Парнасом и другими союзниками президента Дональда Трампа.
Обмен сообщениями WhatsApp показывают, что Харви ставил вопрос о помощи Украине в конце марта 2019 года.
29 марта 2019 он спросил Парнаса: "Можем ли мы получить материалы?».
Парнас сказал Харви в апреле, что будет беседу с "генеральным прокурором, которого уволил Байден", а именно - Виктором Шокиным. Парнас также вспоминает тогдашнего генерального прокурора Украины Юрия Луценко. Оба прокурора говорили с Джулиани по его поисках компромата на Байдена.
В переписке между Харви и Парнасом много раз упоминается Джон Соломон - бывший обозреватель The Hill, который размещал в издании колонки с нападениями на Йованович и позже был уволен из The Hill.
Множество раз упоминаются встречи, очевидно, в отеле Trump International, в частности 7 мая 2019 года с участием Джулиани и Соломона.
Справка
Комитет по разведке Палаты представителей опубликовал заметки и другие документы о том, что во время каденции в Украине посла США Мари Йованович, за ней вроде осуществлялось незаконное слежение и возможное вмешательство в работу ее электронных гаджетов частными лицами по заказам граждан США.
В частности, речь идет о переписке между бизнесменом из Флориды Львом Парнасом и Робертом Хайдом, кандидатом в Конгресс от республиканцев в Коннектикуте.
Журналисты сообщили, что Хайд, вероятно, предоставлял информацию о передвижении Йованович в Киеве.
Национальная полиция Украина открыла два уголовных производства за сообщения следственных Палаты представителей Конгресса США о возможной незаконной слежке в Украине за бывшим американским послом Мари Йованович.
В понедельнике, 20 января 2020 года, МВД вместе со Службой дипломатической безопасности при посольстве США создаст совместную группу для расследования возможной слежки за экс-послом США в Украине Мари Йованович.
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