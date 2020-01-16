Полиция возбудила дело по возможной слежке за Йованович в Украине
Об этом говорится в сообщении на сайте МВД Украины.
В сообщении сказано, что в МВД приняли к сведению материалы, опубликованные 14 января следственными Палаты Представителей Конгресса США о возможном незаконном слежении на территории Украины за бывшим послом США в Украине Мари Йованович.
МВД напоминает, что комитет по разведке Палаты представителей опубликовал заметки и другие документы о том, что во время каденции в Украине Йованович за ней вроде осуществлялось незаконное слежение и возможное вмешательство в работу ее электронных гаджетов частными лицами по заказам граждан США.
"Позиция Украины - не вмешиваться во внутриполитические дела Соединенных Штатов Америки. Однако, в опубликованных записях содержится факт возможного нарушения законодательства Украины и Венской конвенции о дипломатических сношениях, которая защищает права дипломата на территории другого государства", - заявили в МВД.
После анализа этих материалов Национальная полиция начала уголовные производства по ч. 2 ст. 163 (Нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции) и ч. 1 ст. 182 (Незаконное собирание, хранение, использование конфиденциальной информации о лице, нарушение неприкосновенности частной жизни) Уголовного кодекса Украины.
МВД обратилось к ФБР с просьбой предоставить все материалы и информацию о лицах, которые могут быть причастны к этому возможного уголовного преступления.
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