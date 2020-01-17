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Espreso.tvОбществоМВД будет расследовать слежку за Йованович вместе с посольством США, - Аваков

МВД будет расследовать слежку за Йованович вместе с посольством США, - Аваков

В понедельник, 20 января, МВД вместе со Службой дипломатической безопасности при посольстве США создаст совместную группу для расследования возможной слежки за экс-послом США в Украине Мари Йованович

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает "Голос Америки".

"Сегодня (17 января, - ред.) я общался с несколькими представителями дипломатических кругов США. Мы имеем общую цель - защиту прав человека и недопущение нарушения законодательства Украины и норм Венской конвенции о международных сношениях. Уже в понедельник мы планируем создать со Службой дипломатической безопасности при посольстве США в Украине совместную группу для выяснения всех обстоятельств и беспристрастного расследования этого инцидента. Украина ждет от США сотрудничества в этом вопросе", - сказал Аваков.

Глава МВД также отметил, что ведомство "не может оставить без внимания и реакции информацию опубликованную следователями Палаты Представителей Конгресса США о возможных фактах нарушения законодательства нашего государства".

Ранее в МВД сообщили, что Нацполиция открыла 2 уголовных производства из-за сообщения следователей Палаты представителей Конгресса США о возможной незаконной слежке в Украине за экс-послом Мари Йованович.

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