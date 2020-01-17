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Espreso.tvОбщество"Я не держусь за должность": Федоров об отставке Гончарука

"Я не держусь за должность": Федоров об отставке Гончарука

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров поддержал премьер-министра Алексея Гончарука, который написал заявление об отставке

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Я поддерживаю Алексея Гончарука. Всю нашу команду. Те процессы, которые запущены, нужно довести до ума. Я лично, не держусь за должность, чтобы все сделать, нужна максимальная доверие всех политических партнеров, ваша", - говорится в сообщении.

По словам министра, 24/7 они чинят то, "что сломано в корне".

"Наше правительство первое в истории Украины, которое не ворует, не пришло по квотам, и не имеет личных целей. Каждый день мы разгребаем бессмысленный менеджмент предыдущих команд в большинстве сфер. Каждый день наша команда лишает источников доходов воров бюджета. За это прилетает. Жестко . И это нормально ", - написал он.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке.

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