"Я не держусь за должность": Федоров об отставке Гончарука
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Я поддерживаю Алексея Гончарука. Всю нашу команду. Те процессы, которые запущены, нужно довести до ума. Я лично, не держусь за должность, чтобы все сделать, нужна максимальная доверие всех политических партнеров, ваша", - говорится в сообщении.
По словам министра, 24/7 они чинят то, "что сломано в корне".
"Наше правительство первое в истории Украины, которое не ворует, не пришло по квотам, и не имеет личных целей. Каждый день мы разгребаем бессмысленный менеджмент предыдущих команд в большинстве сфер. Каждый день наша команда лишает источников доходов воров бюджета. За это прилетает. Жестко . И это нормально ", - написал он.
Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке.
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