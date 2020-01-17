Прослушка Гончарука: Коломойский заявил, что не причастен к сливу записей разговоров

17 января, 2020, 20:01

Олигарх Игорь Коломойский заявил, что не причастен к публикации аудиозаписей, на которых якобы премьер-министр Алексей Гончарук критикует президента Украины Владимира Зеленского

Об этом сообщает hromadske.

"Коломойский заявил, что не имеет отношения к публикации аудиозаписей, на которых якобы Гончарук говорит о примитивном понимании экономики у президента Владимира Зеленского, а себя называет "профаном", - говорится в сообщении.

Напомним, что 15 января в YouTube была опубликована аудиозапись якобы разговора Гончарука с заместителем председателя Национального банка Екатериной Рожковой, заместителем руководителя Офиса президента Юлией Кузнецов и министром финансов Оксаной Маркаровой о курсе доллара и экономических вопросах перед встречей с президентом Владимиром Зеленским.