Трамп не поехал 1 сентября в Варшаву не из-за ураган, а из-за Зеленского, - Парнас
Об этом он сказал в телевизионном интервью MSNBC , сообщает Европейская правда .
"Президент Трамп должен был лично встретиться с Зеленским в Польше. Но он использовал ураган как оправдание. Это было не из-за урагана. А потому, что он злился, что Зеленский все еще не сделал попытки и не приложил усилий, чтобы сделать объявление (о расследовании по Байдена - ред) ", - рассказал Лев Парнас.
Трамп должен был приехать в Польшу в рамках мероприятий к 80-й годовщине Второй мировой войны и 1 сентября у него была запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако Трамп отменил поездку, объяснив это тем, что во Флориду приближается ураган.
Вместо Трампа в Варшаву улетел вице-президент Майк Пенс, который и встретился с Зеленским. По словам Парнаса, Трамп уполномочил Пенса сказать Владимиру Зеленскому, что он должен сделать заявление о расследовании по Джо Байдена, политического оппонента Трампа.
По словам Парнаса, все его контакты с командой Зеленского велись по указанию Джулиани, который рассказывал Трампу подробно об этих разговорах.
"Президент Трамп точно знал, что происходит. Он знал обо всех моих передвижения. Я бы ничего не сделал без согласия Руди Джулиани или президента", - отметил он.
Напомним, Палата представителей Конгресса США 15 января поддержала резолюцию о передаче Сенату статей об импичменте президента Дональда Трампа.
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