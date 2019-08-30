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Espreso.tvОбществоНе встретится с Зеленским: Трамп отменил визит в Польшу из-за возможного урагана в США

Не встретится с Зеленским: Трамп отменил визит в Польшу из-за возможного урагана в США

Президент США Дональд Трамп отменил запланированную поездку в Польшу и останется в Соединенных Штатах для мониторинга урагана "Дориана", который, вероятно, ударит по Флориде

Об этом пишет Washington Post.

Вместо американского президента в Польшу полетит вице-президент Майк Пенс.

"Чтобы обеспечить, чтобы все ресурсы федерального правительства были сосредоточены на урагане, который может накрыть, я решил отправить нашего вице-президента Майка Пенса в Польшу в эти выходные на мое место. Для меня здесь быть важно. Ураган выглядит очень угрожающим", - сказал Трамп.

Президент США должен был поехать в Польшу, чтобы принять участие в церемонии оказания почестей памяти Второй мировой войне.

Напомним, что 1 сентября в Польше должна была состояться встреча Трампа и Зеленского.

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