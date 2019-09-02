"Прекрасная встреча!": вице-президенту США Пенсу понравилось общение с Зеленским

2 сентября, 2019, 07:16

Вице-президент США Майк Пенс остался доволен встречей с украинским президентом Владимиром Зеленским в Польше 1 сентября

Об этом он написал в Twitter.

"Сегодня состоялась прекрасная встреча с президентом Украины Зеленским для обсуждения безопасности, энергетики, экономического роста и прогресса в его программы реформ. Под руководством президента Дональда Трампа отношения между Украиной и США никогда не были крепче!", - говорится в сообщении Пенса.

Напомним, Зеленский во время встречи с вице-президентом США пообещал запустить в Украине все главные реформы в течение первого года своего пребывания у власти. Подробности здесь.