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Espreso.tvОбщество"Прекрасная встреча!": вице-президенту США Пенсу понравилось общение с Зеленским

"Прекрасная встреча!": вице-президенту США Пенсу понравилось общение с Зеленским

Вице-президент США Майк Пенс остался доволен встречей с украинским президентом Владимиром Зеленским в Польше 1 сентября

Об этом он написал в Twitter.

"Сегодня состоялась прекрасная встреча с президентом Украины Зеленским для обсуждения безопасности, энергетики, экономического роста и прогресса в его программы реформ. Под руководством президента Дональда Трампа отношения между Украиной и США никогда не были крепче!", - говорится в сообщении Пенса.

Напомним, Зеленский во время встречи с вице-президентом США пообещал запустить в Украине все главные реформы в течение первого года своего пребывания у власти. Подробности здесь.

 

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