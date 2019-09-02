"Прекрасная встреча!": вице-президенту США Пенсу понравилось общение с Зеленским
Об этом он написал в Twitter.
"Сегодня состоялась прекрасная встреча с президентом Украины Зеленским для обсуждения безопасности, энергетики, экономического роста и прогресса в его программы реформ. Под руководством президента Дональда Трампа отношения между Украиной и США никогда не были крепче!", - говорится в сообщении Пенса.
Напомним, Зеленский во время встречи с вице-президентом США пообещал запустить в Украине все главные реформы в течение первого года своего пребывания у власти. Подробности здесь.
Great meeting with President Zelensky of Ukraine today to discuss security, energy, economic growth and progress of his reform agenda. Under the leadership of President @realDonaldTrump , the relationship between Ukraine & the US has never been stronger! pic.twitter.com/nn5UMVM0qZ- Vice President Mike Pence (@VP) 1 сентября 2019
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