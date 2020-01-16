"Украина имеет все предпосылки для экономического роста", - Гончарук

16 января, 2020, 15:08

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что макроэкономическая ситуация в Украине очень благоприятная для стремительного экономического роста

Об этом он заявил во время презентации стратегии развития финсектора до 2025 года, передает пресс-служба премьера.

"По нашим оценкам, макроэкономическая ситуация в Украине очень благоприятная для роста. У нас в Украине есть все, чтобы быстро расти в ближайшие годы", - считает глава правительства.

Основаниями для таких оценок Гончарук считает рост международных резервов, замедление инфляции и снижение стоимости заимствований.

"Правительство и НБУ имеют общие приоритеты: экономике надо максимально быстро дать доступ к дешевым ресурсам и уменьшить риски для финансовых учреждений. Дешевые кредиты нужны украинцам не когда-то, а уже сейчас. Поэтому с 1 февраля мы, как и обещали, запустим программу дешевых кредитов для малого предпринимательства под 5%, 7% и 9%, анонсированную ранее президентом", - отметил Гончарук.

Также он добавил, что уже в этом году ожидает уменьшенную стоимость кредитных ресурсов для ипотеки. Цель правительства - 11-12% в гривне.