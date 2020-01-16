"Украина имеет все предпосылки для экономического роста", - Гончарук
Об этом он заявил во время презентации стратегии развития финсектора до 2025 года, передает пресс-служба премьера.
"По нашим оценкам, макроэкономическая ситуация в Украине очень благоприятная для роста. У нас в Украине есть все, чтобы быстро расти в ближайшие годы", - считает глава правительства.
Основаниями для таких оценок Гончарук считает рост международных резервов, замедление инфляции и снижение стоимости заимствований.
"Правительство и НБУ имеют общие приоритеты: экономике надо максимально быстро дать доступ к дешевым ресурсам и уменьшить риски для финансовых учреждений. Дешевые кредиты нужны украинцам не когда-то, а уже сейчас. Поэтому с 1 февраля мы, как и обещали, запустим программу дешевых кредитов для малого предпринимательства под 5%, 7% и 9%, анонсированную ранее президентом", - отметил Гончарук.
Также он добавил, что уже в этом году ожидает уменьшенную стоимость кредитных ресурсов для ипотеки. Цель правительства - 11-12% в гривне.
- Напомним, что 15 января в YouTube была опубликована аудиозапись с якобы разговором Гончарука с заместителем председателя Национального банка Екатериной Рожковой, заместителем руководителя Офиса президента Юлией Кузнецовой и министром финансов Оксаной Маркаровой о курсе доллара и экономических вопросах перед встречей с президентом Владимиром Зеленским.
- На аудиозаписи человек с голосом, похожим на Гончарука, говорит о том, что у президента очень примитивное понимание экономических процессов.
- В Кабинете министров уже опровергли информацию о том, что Гончарук после обнародования этих записей написал заявление об увольнении.
- 16 января в сети опубликовали третью часть разговора якобы премьер-министра Алексея Гончарука, министра финансов Оксаны Маркаровой и двух заместителей главы Нацбанка - Екатерины Рожковой и Дмитрия Сологуба.
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