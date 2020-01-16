Полковника, заявлявшего о готовности к "интеграции" с оккупантами, понизили в должности
Об этом ведомство сообщает в Facebook.
"В ходе расследования военнослужащий предоставил исчерпывающие объяснения и, в частности, прошел тщательную процедуру опроса с использованием полиграфа. Обстоятельства и условия события также были всесторонне изучены специалистами военной контрразведки Службы безопасности Украины. В ходе расследования установлено, что постороннего влияния на полковника Алексея Ноздрачева не было. В то же время офицер грубо нарушил требования нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность военных должностных лиц", - говорится в сообщении.
В военной службе правопорядка также заявили, что дальнейшее прохождение службы Ноздрачев не будет связано с руководством подразделением гражданско-военного сотрудничества Генерального штаба ВС Украины.
- На круглом столе полковник ВСУ Алексей Ноздрачев заявил о готовности интеграции и сотрудничества украинской армии с боевиками и добавил, что в СНБО над этим работает группа по национально-патриотическому воспитанию. Впоследствии он извинился и его отстранили от должности.
Читайте также
-
13 января, 2020 Виталий Портников: Память - это тоже оружие
-
11 января, 2020 Тимофей Гаврилов Литература - не конфетка к кофе
-
10 января, 2020 Молчание ягнят. О Зеленском, его Мендель и сбитом самолете МАУ
-
10 января, 2020 Виталий Портников: Кризис требует компетентной власти
-
Читайте также
-
11 января, 2020 Тимофей Гаврилов Литература - не конфетка к кофе
-
10 января, 2020 Молчание ягнят. О Зеленском, его Мендель и сбитом самолете МАУ
-
10 января, 2020 Виталий Портников: Кризис требует компетентной власти