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Espreso.tvОбществоПолковника, заявлявшего о готовности к "интеграции" с оккупантами, понизили в должности

Полковника, заявлявшего о готовности к "интеграции" с оккупантами, понизили в должности


фото: Радіо Свобода
Военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины сообщает, что начальника Управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ полковника Алексея Ноздрачева привлекли к дисциплинарной ответственности и понизили в должности

Об этом ведомство сообщает в Facebook.

"В ходе расследования военнослужащий предоставил исчерпывающие объяснения и, в частности, прошел тщательную процедуру опроса с использованием полиграфа. Обстоятельства и условия события также были всесторонне изучены специалистами военной контрразведки Службы безопасности Украины. В ходе расследования установлено, что постороннего влияния на полковника Алексея Ноздрачева не было. В то же время офицер грубо нарушил требования нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность военных должностных лиц", - говорится в сообщении.

В военной службе правопорядка также заявили, что дальнейшее прохождение службы Ноздрачев не будет связано с руководством подразделением гражданско-военного сотрудничества Генерального штаба ВС Украины.

  • На круглом столе полковник ВСУ Алексей Ноздрачев заявил о готовности интеграции и сотрудничества украинской армии с боевиками и добавил, что в СНБО над этим работает группа по национально-патриотическому воспитанию. Впоследствии он извинился и его отстранили от должности.

 

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