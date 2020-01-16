Полковника, заявлявшего о готовности к "интеграции" с оккупантами, понизили в должности

16 января, 2020, 20:02

Военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины сообщает, что начальника Управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ полковника Алексея Ноздрачева привлекли к дисциплинарной ответственности и понизили в должности

Об этом ведомство сообщает в Facebook.

"В ходе расследования военнослужащий предоставил исчерпывающие объяснения и, в частности, прошел тщательную процедуру опроса с использованием полиграфа. Обстоятельства и условия события также были всесторонне изучены специалистами военной контрразведки Службы безопасности Украины. В ходе расследования установлено, что постороннего влияния на полковника Алексея Ноздрачева не было. В то же время офицер грубо нарушил требования нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность военных должностных лиц", - говорится в сообщении.

В военной службе правопорядка также заявили, что дальнейшее прохождение службы Ноздрачев не будет связано с руководством подразделением гражданско-военного сотрудничества Генерального штаба ВС Украины.