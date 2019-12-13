Полковника ВСУ Ноздрачева, который заявил о готовности к "интеграции" украинских военных с оккупантами, отстранили от должности
Об этом сообщила военная служба правопорядка в Facebook.
Начальник Генштаба поручил Военной службе правопорядка провести служебное расследование относительно высказываний политического характера Ноздрачевым.
"На время проведения служебного расследования начальник Управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины полковник Алексей Ноздрачев отстранен от выполнения служебных обязанностей", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее начальник Управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ полковник Алексей Ноздрачев во время круглого стола "Национальная устойчивость: новые подходы в решении старых проблем" заявил о готовности к "интеграции" украинских военных с российскими оккупантами в случае политического решения, а также о сопротивлении этому "праворадикальному движению". Впоследствии он извинился перед ветеранами.
Читайте также
-
5 декабря, 2019 С чем Путин приедет в Париж?
-
8 декабря, 2019 Старый город, замки и музеи: что посмотреть в Варшаве
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно
-
6 декабря, 2019 Как стать Кингом? 5 книг о том, что следует знать
Читайте также
-
8 декабря, 2019 Старый город, замки и музеи: что посмотреть в Варшаве
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно