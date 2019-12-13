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Espreso.tvОбществоПолковника ВСУ Ноздрачева, который заявил о готовности к "интеграции" украинских военных с оккупантами, отстранили от должности

Полковника ВСУ Ноздрачева, который заявил о готовности к "интеграции" украинских военных с оккупантами, отстранили от должности

Начальника Управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил Украины Алексея Ноздрачева отстранили от должности

Об этом сообщила военная служба правопорядка в Facebook.

Начальник Генштаба поручил Военной службе правопорядка провести служебное расследование относительно высказываний политического характера Ноздрачевым.

"На время проведения служебного расследования начальник Управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины полковник Алексей Ноздрачев отстранен от выполнения служебных обязанностей", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее начальник Управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ полковник Алексей Ноздрачев во время круглого стола "Национальная устойчивость: новые подходы в решении старых проблем" заявил о готовности к "интеграции" украинских военных с российскими оккупантами в случае политического решения, а также о сопротивлении этому "праворадикальному движению". Впоследствии он извинился перед ветеранами.

 

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