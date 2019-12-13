Полковник ВСУ, который заявил о готовности к "интеграции" украинских военных с оккупантами, извинился
Видео и сообщение извинения полковник Алексей Ноздрачев опубликовал в Facebook.
"Уважаемые военнослужащие, ветераны, украинцы!!! Сегодня, во время круглого стола, я допустил большую ошибку - некорректно высказавшись в отношении ветеранов и военнослужащих, выполняющих задачи в борьбе с российской агрессией. Я откровенно ошибся в своих высказываниях и прошу мне простить эту ошибку. Я совершенно не высказывал мнение руководства ВСУ, это моя вина и я ее осознаю. Что касается меня и моих действий начальником Генерального штаба - Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины назначено служебное расследование. Я готов понести наказание. Моя личная позиция является патриотической и подтверждена действиями с первых дней войны. Сказанное мной не является отражением того, что я хотел донести. Мне обидно за это. Прошу прощения", - написал Ноздрачев.
Напомним, ранее начальник Управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ полковник Алексей Ноздрачев во время круглого стола "Национальная устойчивость: новые подходы в решении старых проблем" заявил о готовности к "интеграции" украинских военных с российскими оккупантами в случае политического решения, а также о сопротивлении этому "праворадикальных движений".
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