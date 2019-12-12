Полковник ВСУ заявил о готовности интеграции украинских военных с русскими и боевиками

12 декабря, 2019, 21:25

На круглом столе полковник ВСУ Алексей Ноздрачев заявил о готовности интеграции и сотрудничества украинской армии с боевиками и добавил, что в СНБО над этим работает группа по национально-патриотическому воспитанию

Об этом начальник Управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины полковник Алексей Ноздрачев рассказал на круглом столе "Национальная устойчивость: новые подходы в решении старых проблем", передает Inforesist.

Сначала Нозрачов рассказал, что при СНБО уже создана группа по национально-патриотическому воспитанию.

Ноздрачев выразил мнение, что вопрос реинтеграции - это вопрос безопасности и добавил:

"Я вас хочу заверить, что военные и военные русские, которіе против нас воевали и продолжают воевать, и даже те военные, которые есть в формированиях Донецкой и Луганской областей, если принято политическое решение и имплементировано, они реинтегрируются очень быстро."

Далее начальник Управления военно-гражданского сотрудничества добавил, что, несмотря на национальную идею, существуют военные традиции, которые могут помочь объясниться украинским и российским воинам.

"Но не забывайте, что существуют праворадикальные движения, которые государством не контролируются (не станем вдаваться в детали). Берем общую картинку: праворадикализм сейчас выпущен бесконтрольно и нет (кроме специальных служб) государственной политики по реинтеграции именно этих ветеранов (а иногда не всегда ветеранов , а иногда не всегда людей, которые заботятся о безопасности государства), к государственной политике и реинтеграции к инициативам", - добавил Ноздрачев.

Позже пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины заявила, что оценочные суждения, в том числе политического характера, высказанные 12 января, полковником Алексеем Ноздрачевім во время круглого стола не являются позицией Генерального штаба и Вооруженных Сил Украины.

"Начальник Управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины полковник Алексей Ноздрачев не имел полномочий обнародовать какие-либо заявления, выходящие за пределы его служебных обязанностей и компетенции возглавляемого им подразделения", - добавили в Генштабе.

Также в Генеральном штабе сообщили, что по факту заявлений полковника начальником Генерального штаба - Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины назначено служебное расследование, о результатах которого проинформируют дополнительно.

Видео прямой речи Ноздрачева (начинает говорить на 1:23):