 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУкраина просит Иран передать ей "черные ящики" самолета МАУ

Украина просит Иран передать ей "черные ящики" самолета МАУ

Офис Генерального прокурора и Служба безопасности Украины обратились к Ирану с запросом передать бортовые самописцы самолета рейса PS752

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора .

В ОГП отметили, что Украина принимает все меры для обеспечения надлежащего расшифровки бортовых самописцев.

"Офис Генерального прокурора и Служба безопасности Украины обратились в компетентные органы Исламской Республики Иран с запросом о правовой помощи, связанную с передачей украинским правоохранителям бортовых самописцев с самолета Boeing 737 авиакомпании" Международные авиалинии Украины ", выполнявший рейс PS752 Тегеран-Киев и был сбитый иранскими военными ", - говорится в сообщении.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 января, 2020 среда

14 января, 2020 вторник

больше новостей

15 января, 2020 среда

14 января, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать