Украина просит Иран передать ей "черные ящики" самолета МАУ

15 января, 2020, 10:32

Офис Генерального прокурора и Служба безопасности Украины обратились к Ирану с запросом передать бортовые самописцы самолета рейса PS752

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора .

В ОГП отметили, что Украина принимает все меры для обеспечения надлежащего расшифровки бортовых самописцев.

"Офис Генерального прокурора и Служба безопасности Украины обратились в компетентные органы Исламской Республики Иран с запросом о правовой помощи, связанную с передачей украинским правоохранителям бортовых самописцев с самолета Boeing 737 авиакомпании" Международные авиалинии Украины ", выполнявший рейс PS752 Тегеран-Киев и был сбитый иранскими военными ", - говорится в сообщении.