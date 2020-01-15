Украина просит Иран передать ей "черные ящики" самолета МАУ
15 января, 2020, 10:32
Офис Генерального прокурора и Служба безопасности Украины обратились к Ирану с запросом передать бортовые самописцы самолета рейса PS752
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора .
В ОГП отметили, что Украина принимает все меры для обеспечения надлежащего расшифровки бортовых самописцев.
"Офис Генерального прокурора и Служба безопасности Украины обратились в компетентные органы Исламской Республики Иран с запросом о правовой помощи, связанную с передачей украинским правоохранителям бортовых самописцев с самолета Boeing 737 авиакомпании" Международные авиалинии Украины ", выполнявший рейс PS752 Тегеран-Киев и был сбитый иранскими военными ", - говорится в сообщении.
- Напомним, ранее официальный представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаили заявил, что черные ящики сбитого украинской самолета будут отправлены во Францию .
- Впрочем, Бюро исследования и анализа безопасности гражданской авиации Франции сообщило, что к ним никто по этому поводу не обращался .
- Президент "Международных авиалиний Украины" Евгений Дыхне предположил, что бортовые самописцы, скорее всего, повезут в Украину .
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