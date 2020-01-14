 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоИран отправит "черные ящики" со сбитого самолета МАУ во Францию

Иран отправит "черные ящики" со сбитого самолета МАУ во Францию

Иран решил отправить "черные ящики" со сбитого украинского самолета "МАУ" на экспертизу во Францию

Об этом сообщил официальный представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаили, сообщает IRNA .

"Принято решение отправить "черные ящики" во Францию, чтобы прояснить все вопросы", - заявил он.

Кроме того, французское Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации подтвердило участие в технической работе по расшифровке бортовых самописцев.

Напомним, ранее сообщалось, что иранские правоохранители арестовали нескольких человек по подозрению в причастности к авиакатастрофе МАУ. На данный момент никаких дополнительных подробностей по данному факту нет.

А президент Ирана Хасан Рухани хочет создать спецсуд для расследования катастрофы самолета МАУ.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 января, 2020 вторник

больше новостей

14 января, 2020 вторник

13 января, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать