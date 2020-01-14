Иран отправит "черные ящики" со сбитого самолета МАУ во Францию
14 января, 2020, 12:38
Иран решил отправить "черные ящики" со сбитого украинского самолета "МАУ" на экспертизу во Францию
Об этом сообщил официальный представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаили, сообщает IRNA .
"Принято решение отправить "черные ящики" во Францию, чтобы прояснить все вопросы", - заявил он.
Кроме того, французское Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации подтвердило участие в технической работе по расшифровке бортовых самописцев.
Напомним, ранее сообщалось, что иранские правоохранители арестовали нескольких человек по подозрению в причастности к авиакатастрофе МАУ. На данный момент никаких дополнительных подробностей по данному факту нет.
А президент Ирана Хасан Рухани хочет создать спецсуд для расследования катастрофы самолета МАУ.
Читайте также
-
13 января, 2020 Виталий Портников: Память - это тоже оружие
-
11 января, 2020 Тимофей Гаврилов Литература - не конфетка к кофе
-
10 января, 2020 Молчание ягнят. О Зеленском, его Мендель и сбитом самолете МАУ
-
10 января, 2020 Виталий Портников: Кризис требует компетентной власти
-
Читайте также
-
11 января, 2020 Тимофей Гаврилов Литература - не конфетка к кофе
-
10 января, 2020 Молчание ягнят. О Зеленском, его Мендель и сбитом самолете МАУ
-
10 января, 2020 Виталий Портников: Кризис требует компетентной власти