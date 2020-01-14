Президент МАУ: черные ящики сбитого в Иране самолета, вероятно, повезут в Украину
Об этом заявил президент "Международных авиалиний Украины" Евгений Дыхне в интервью "Левому берегу".
Дохнет отметил, что у Ирана "уже нет оснований что-то скрывать".
"Сегодня вероятность того, что они (черные ящики, - ред.) будут расшифровываться в Украине, значительно выше. У иранской стороны уже нет оснований что-то скрывать", - заявил он.
По его словам, по тем фактам, которые есть у комиссии, скрыть они уже ничего не смогут.
"Они поняли, что по тем фактам, которые есть у комиссии, скрыть они уже ничего не смогут, поэтому перешли в другую фазу - открытости, содействия установлению реальной картины. Думаю, черные ящики, скорее всего, передадут Украине", - добавил он.
Напомним, ранее официальный представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаили заявил, что черные ящики сбитого украинской самолета будут отправлены во Францию .
Впрочем, Бюро исследования и анализа безопасности гражданской авиации Франции сообщило, что к ним никто по этому поводу не обращался .
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