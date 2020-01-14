Франция опровергает, что ей передадут черные ящики сбитого самолета МАУ

14 января, 2020, 13:55

Иран пока не обращался к Франции по поводу передачи черных ящиков сбитого украинского самолета для дальнейшей расшифровки

Об этом в Twitter сообщил Бюро исследования и анализа безопасности гражданской авиации Франции.

Сообщается, что на сегодня продолжаются дискуссии между всеми заинтересованными сторонами.

"На данный момент не было предложено выполнить расшифровку данных с черных ящиков", - говорится в сообщении.

Accident @Boeing # 737 UR-PSR @fly_uia on 08/01/20 / Discussions are still underway between all stakeholders of the safety investigation / @BEA_Aero has not been asked at this point in time to carry out CVR / FDR repair and data download . - BEA (@BEA_Aero) 14 января 2020 г.

Напомним, ранее официальный представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаили заявил, что черные ящики сбитого украинского самолета будут отправлены во Францию . Кроме того, стало известно, что Иран создаст специальную структуру для расследования авиакатастрофы самолета украинской компании МАУ.