 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоФранция опровергает, что ей передадут черные ящики сбитого самолета МАУ

Франция опровергает, что ей передадут черные ящики сбитого самолета МАУ


фото: reuters
Иран пока не обращался к Франции по поводу передачи черных ящиков сбитого украинского самолета для дальнейшей расшифровки

Об этом в Twitter сообщил Бюро исследования и анализа безопасности гражданской авиации Франции.

Сообщается, что на сегодня продолжаются дискуссии между всеми заинтересованными сторонами.

"На данный момент не было предложено выполнить расшифровку данных с черных ящиков", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее официальный представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаили заявил, что черные ящики сбитого украинского самолета будут отправлены во Францию . Кроме того, стало известно, что Иран создаст специальную структуру для расследования авиакатастрофы самолета украинской компании МАУ.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 января, 2020 вторник

больше новостей

14 января, 2020 вторник

13 января, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать