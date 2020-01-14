Франция опровергает, что ей передадут черные ящики сбитого самолета МАУ
Об этом в Twitter сообщил Бюро исследования и анализа безопасности гражданской авиации Франции.
Сообщается, что на сегодня продолжаются дискуссии между всеми заинтересованными сторонами.
"На данный момент не было предложено выполнить расшифровку данных с черных ящиков", - говорится в сообщении.
Accident @Boeing # 737 UR-PSR @fly_uia on 08/01/20 / Discussions are still underway between all stakeholders of the safety investigation / @BEA_Aero has not been asked at this point in time to carry out CVR / FDR repair and data download .- BEA (@BEA_Aero) 14 января 2020 г.
Напомним, ранее официальный представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаили заявил, что черные ящики сбитого украинского самолета будут отправлены во Францию . Кроме того, стало известно, что Иран создаст специальную структуру для расследования авиакатастрофы самолета украинской компании МАУ.
Читайте также
-
13 января, 2020 Виталий Портников: Память - это тоже оружие
-
11 января, 2020 Тимофей Гаврилов Литература - не конфетка к кофе
-
10 января, 2020 Молчание ягнят. О Зеленском, его Мендель и сбитом самолете МАУ
-
10 января, 2020 Виталий Портников: Кризис требует компетентной власти
-
Читайте также
-
11 января, 2020 Тимофей Гаврилов Литература - не конфетка к кофе
-
10 января, 2020 Молчание ягнят. О Зеленском, его Мендель и сбитом самолете МАУ
-
10 января, 2020 Виталий Портников: Кризис требует компетентной власти