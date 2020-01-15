Футболист "Ворсклы" может перейти в бельгийский топ-клуб

15 января, 2020, 12:56

Бразильский хавбек полтавской "Ворсклы" Луизао попал в сферу интересов бельгийского "Стандарда"

Об этом сообщает Globo.

В услугах 21-летнего Луизао заинтересован "Стандард" с Льеже и бразильские "Сеара" и "Брагантино".

Опорный полузащитник играет за "Ворсклу" на правах аренды с португальского "Порту". Луизао выступает за полтавский клуб с августа прошлого года. Контракт рассчитан до конца сезона.

В нынешнем сезоне хавбек провел 14 матчей за "Ворсклу" и забил 1 гол. Ориентировочная трансферная стоимость исполнителя составляет 1,2 млн евро.