Знаменитый нападающий "Металлиста" Девич может вернуться в Украину

10 января, 2020, 10:47

Бывший нападающий харьковского "Металлиста" Марко Девич может перейти в одесский "Черноморец"

Об этом сообщает Odessa Online.

Во время зимнего трансферного окна одесский "Черноморец" может усилить состав двумя футболистами, в сферу интересов клуба входят - 36-летний украинский форвард Марко Девич, последним клубом которого был сербский "Вождовац", и 28-летний словенский защитник Миху Горопевшека, который в конце ноября покинул луцкую "Волынь".

В текущем сезоне Девич защищал цвета "Вождовац", в целом натурализованный украинец провел за сербов 13 матчей, забил 4 мяча и отдал 1 результативную передачу. Сейчас футболист находится в статусе свободного агента.