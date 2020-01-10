Знаменитый нападающий "Металлиста" Девич может вернуться в Украину
10 января, 2020, 10:47
Бывший нападающий харьковского "Металлиста" Марко Девич может перейти в одесский "Черноморец"
Об этом сообщает Odessa Online.
Во время зимнего трансферного окна одесский "Черноморец" может усилить состав двумя футболистами, в сферу интересов клуба входят - 36-летний украинский форвард Марко Девич, последним клубом которого был сербский "Вождовац", и 28-летний словенский защитник Миху Горопевшека, который в конце ноября покинул луцкую "Волынь".
В текущем сезоне Девич защищал цвета "Вождовац", в целом натурализованный украинец провел за сербов 13 матчей, забил 4 мяча и отдал 1 результативную передачу. Сейчас футболист находится в статусе свободного агента.
- В 2014-2017 годах Марко Девич выступал в чемпионате России .
- В 2008 году Девич принял украинское гражданство и провел за нашу национальную команду 35 матчей и забил семь голов.
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